Проти Трампа в судах досі розглядається чимало справ — що тепер з ними буде

Фантазія на тему "Трамп у в'язниці". Фото Eliot Higgins за допомогою ШІ

В діжці "меду" перемоги на президентських виборах для Дональда Трампа можуть стати навіть не одна, а відразу п'ять ложок "дьогтю" у вигляді судових справ проти нього. Аналітики та юристи вже розглядають можливості того, що станеться, якщо він виграє чи програє.

Про це пише видання Business Insider.

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Незалежно від того, виграє чи програє Трамп вибори, у його календарі обов’язкова дата винесення вироку на Манхеттені — 26 листопада.

Трампу, першому президенту США, визнаному винним у скоєнні злочину, загрожує до чотирьох років тюремного ув’язнення за фальсифікацію ділових записів, щоб приховати виплату 130 000 доларів акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс.

Порнозірка Стормі Деніелс. Фото: Reuters

Експерти кажуть, що після того, як його винесуть вирок, додаткові апеляції можуть призупинити навіть тюремне ув’язнення на роки — хоча тюремне ув’язнення малоймовірно.

Перемога на президентських виборах ще більше розширить ситуацію, оскільки Трамп може стверджувати, що він надто зайнятий управлінням країною, щоб займатися своїми особистими юридичними проблемами.

Федеральні справи Трампа

Трамп має два федеральних звинувачення, обидва висунуті спеціальним прокурором Джеком Смітом, і обидва підлягають президентському помилуванню, хоча самопомилування ніколи не розглядалося.

Цікаво, що існує давня політика Міністерства юстиції, згідно з якою діючий президент не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності під час перебування на посаді, або він навіть може спробувати помилувати сам себе.

Справа про втручання у федеральні вибори

Тут Трампа чекають звинувачення у тому, що він намагався скасувати вибори 2020 року. Громадянин Трамп продовжить оскаржувати так звану справу про втручання у вибори на підставі недоторканності президента, прогнозують експерти.

У липні Верховний суд США видав висновок, який надає президентам широкий захист від переслідування за їхні службові дії. Висновок також забороняє використання офіційних доказів у будь-якому переслідуванні колишнього президента, навіть за звинуваченнями, які не стосуються офіційних дій.

Справа про федеральні секретні документи

Справу щодо секретних документів Трампа, які він взяв з Білого дому, була відхилена в липні призначеною Трампом окружним суддею США Ейлін Кеннон. Попри це Трамп міг би подавати одну апеляцію за іншою і таким чином розтягнути процес на багато місяців.

Справа про втручання у вибори в Джорджії

Ця справа стосується не тільки Трампа, але й 18 його союзників. Вона залишається в юридичному тупику завдяки зусиллям обвинувачених добитися дискваліфікації окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс.

У травні апеляційний суд Джорджії погодився розглянути прохання Трампа відсторонити Вілліс від справи.

Окружний прокурор округу Фултон Фані Вілліс. Фото: AP

Адвокати Трампа та його співвідповідачів раніше стверджували в клопотанні про дискваліфікацію Вілліс, що у неї був конфлікт інтересів у справі.

Якщо Трамп переможе на президентських виборах, він може негайно подати документи до суду Джорджії, щоб там відклали справу на той час, поки він буде президентом, інакше це просто не відповідатиме федеральному верховенству, щоб держава переслідувала чинного президента.

Нагадаємо, кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп набрав 270 голосів виборників і вдруге виграв президентські вибори у США.

Також Республіканська партія вперше за чотири роки отримала більшість у Сенаті США — вони отримають 51 місце зі 100.