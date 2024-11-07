Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Виплати порноакторці й втручання у вибори — чи посадять Трампа arrow

Виплати порноакторці й втручання у вибори — чи посадять Трампа

7 листопада 2024 05:45
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Проти Трампа в судах досі розглядається чимало справ — що тепер з ними буде
Фантазія на тему "Трамп у в'язниці". Фото Eliot Higgins за допомогою ШІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В діжці "меду" перемоги на президентських виборах для Дональда Трампа можуть стати навіть не одна, а відразу п'ять ложок "дьогтю" у вигляді судових справ проти нього. Аналітики та юристи вже розглядають можливості того, що станеться, якщо він виграє чи програє. 

Про це пише видання Business Insider

Читайте також:

Справа про гроші в Нью-Йорку

Незалежно від того, виграє чи програє Трамп вибори, у його календарі обов’язкова дата винесення вироку на Манхеттені — 26 листопада.

Трампу, першому президенту США, визнаному винним у скоєнні злочину, загрожує до чотирьох років тюремного ув’язнення за фальсифікацію ділових записів, щоб приховати виплату 130 000 доларів акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс.

стормі деніелс
Порнозірка Стормі Деніелс. Фото: Reuters

Експерти кажуть, що після того, як його винесуть вирок, додаткові апеляції можуть призупинити навіть тюремне ув’язнення на роки — хоча тюремне ув’язнення малоймовірно.

Перемога на президентських виборах ще більше розширить ситуацію, оскільки Трамп може стверджувати, що він надто зайнятий управлінням країною, щоб займатися своїми особистими юридичними проблемами.

Федеральні справи Трампа

Трамп має два федеральних звинувачення, обидва висунуті спеціальним прокурором Джеком Смітом, і обидва підлягають президентському помилуванню, хоча самопомилування ніколи не розглядалося.

Цікаво, що існує давня політика Міністерства юстиції, згідно з якою діючий президент не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності під час перебування на посаді, або він навіть може спробувати помилувати сам себе.

Справа про втручання у федеральні вибори

Тут Трампа чекають звинувачення у тому, що він намагався скасувати вибори 2020 року. Громадянин Трамп продовжить оскаржувати так звану справу про втручання у вибори на підставі недоторканності президента, прогнозують експерти.

У липні Верховний суд США видав висновок, який надає президентам широкий захист від переслідування за їхні службові дії. Висновок також забороняє використання офіційних доказів у будь-якому переслідуванні колишнього президента, навіть за звинуваченнями, які не стосуються офіційних дій.

Справа про федеральні секретні документи

Справу щодо секретних документів Трампа, які він взяв з Білого дому, була відхилена в липні призначеною Трампом окружним суддею США Ейлін Кеннон. Попри це Трамп міг би подавати одну апеляцію за іншою і таким чином розтягнути процес на багато місяців.

Справа про втручання у вибори в Джорджії

Ця справа стосується не тільки Трампа, але й 18 його союзників. Вона залишається в юридичному тупику завдяки зусиллям обвинувачених добитися дискваліфікації окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс.
У травні апеляційний суд Джорджії погодився розглянути прохання Трампа відсторонити Вілліс від справи.

None - фото 2
Окружний прокурор округу Фултон Фані Вілліс. Фото: AP

Адвокати Трампа та його співвідповідачів раніше стверджували в клопотанні про дискваліфікацію Вілліс, що у неї був конфлікт інтересів у справі.

Якщо Трамп переможе на президентських виборах, він може негайно подати документи до суду Джорджії, щоб там відклали справу на той час, поки він буде президентом, інакше це просто не відповідатиме федеральному верховенству, щоб держава переслідувала чинного президента. 

Нагадаємо, кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп набрав 270 голосів виборників і вдруге виграв президентські вибори у США

Також Республіканська партія вперше за чотири роки отримала більшість у Сенаті США — вони отримають 51 місце зі 100. 

суд Дональд Трамп США вибори у США 2024 вибори

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

00:01 В Одесі лунають вибухи — військові попереджали про дрони

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

00:01 В Одесі лунають вибухи — військові попереджали про дрони

Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд