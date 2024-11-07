Против Трампа в судах до сих пор рассматривается немало дел, что теперь с ними будет

Фантазия на тему "Трамп в тюрьме". Фото Eliot Higgins с помощью ИИ

В бочке "меда" победы на президентских выборах для Дональда Трампа могут стать даже не одна, а сразу пять ложек "дегтя" в виде судебных дел против него. Аналитики и юристы уже рассматривают возможности того, что произойдет, если он выиграет или проиграет.

Об этом пишет издание Business Insider.

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Независимо от того, выигрывает или проигрывает Трамп выборы, в его календаре обязательна дата вынесения приговора на Манхэттене — 26 ноября.

Трампу, первому президенту США, признанному виновным в совершении преступления, грозит до четырех лет тюремного заключения за фальсификацию деловых записей, чтобы скрыть выплату 130 000 долларов актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

Порнозвезда Сторми Дэниелс. Фото: Reuters

Эксперты говорят, что после того, как его вынесут приговор, дополнительные апелляции могут приостановить даже тюремное заключение на годы — хотя тюремное заключение маловероятно.

Победа на президентских выборах еще больше усугубит ситуацию, поскольку Трамп может утверждать, что он слишком занят управлением страной, чтобы заниматься своими личными юридическими проблемами.

Федеральные дела Трампа

Трамп имеет два федеральных обвинения, оба предъявленные специальным прокурором Джеком Смитом, и оба подлежат президентскому помилованию, хотя самопомилование никогда не рассматривалось.

Интересно, что существует давняя политика Министерства юстиции, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к уголовной ответственности во время пребывания в должности или он даже может попытаться помиловать сам себя.

Дело о вмешательстве в федеральные выборы

Здесь Трампа ждут обвинения в том, что он пытался отменить выборы 2020 года. Гражданин Трамп продолжит обжаловать так называемое дело о вмешательстве в выборы на основании неприкосновенности президента, прогнозируют эксперты.

В июле Верховный суд США издал заключение, которое предоставляет президентам широкую защиту от преследования за их служебные действия.

Дело о федеральных секретных документах

Дело по секретным документам Трампа, которые он взял из Белого дома, было отклонено в июле назначенным Трампом окружным судьей США Эйлин Кэннон. Несмотря на это, Трамп мог бы подавать одну апелляцию за другой и таким образом растянуть процесс на многие месяцы.

Дело о вмешательстве в выборы в Джорджии

Это дело касается не только Трампа, но и 18 его союзников. Она остается в юридическом тупике благодаря усилиям обвиняемых добиться дисквалификации окружного прокурора округа Фултон Фанни Уиллис.

В мае апелляционный суд Джорджии согласился рассмотреть просьбу Трампа отстранить Уиллис от дела.

Окружной прокурор округа Фултон Фанни Уиллис. Фото: AP

Адвокаты Трампа и его соответчиков ранее утверждали в ходатайстве о дисквалификации Уиллис, что у нее был конфликт интересов по делу.

Если Трамп победит на президентских выборах, он может немедленно подать документы в суд Джорджии, чтобы там отложили дело, пока он будет президентом, иначе это просто не будет соответствовать федеральному верховенству, чтобы государство преследовало действующего президента.

Напомним, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп набрал 270 голосов избирателей и вторично выиграл президентские выборы в США.

Также Республиканская партия впервые за четыре года получила большинство в Сенате США – они получат 51 место из 100.