Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Выплаты порноактрисе и вмешательство в выборы — посадят ли Трампа arrow

Выплаты порноактрисе и вмешательство в выборы — посадят ли Трампа

7 ноября 2024 05:45
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Против Трампа в судах до сих пор рассматривается немало дел, что теперь с ними будет
Фантазия на тему "Трамп в тюрьме". Фото Eliot Higgins с помощью ИИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В бочке "меда" победы на президентских выборах для Дональда Трампа могут стать даже не одна, а сразу пять ложек "дегтя" в виде судебных дел против него. Аналитики и юристы уже рассматривают возможности того, что произойдет, если он выиграет или проиграет.

Об этом пишет издание Business Insider.

Читайте также:

Дело о деньгах в Нью-Йорке

Независимо от того, выигрывает или проигрывает Трамп выборы, в его календаре обязательна дата вынесения приговора на Манхэттене — 26 ноября.

Трампу, первому президенту США, признанному виновным в совершении преступления, грозит до четырех лет тюремного заключения за фальсификацию деловых записей, чтобы скрыть выплату 130 000 долларов актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

сторми дениелс
Порнозвезда Сторми Дэниелс. Фото: Reuters

Эксперты говорят, что после того, как его вынесут приговор, дополнительные апелляции могут приостановить даже тюремное заключение на годы — хотя тюремное заключение маловероятно.

Победа на президентских выборах еще больше усугубит ситуацию, поскольку Трамп может утверждать, что он слишком занят управлением страной, чтобы заниматься своими личными юридическими проблемами.

Федеральные дела Трампа

Трамп имеет два федеральных обвинения, оба предъявленные специальным прокурором Джеком Смитом, и оба подлежат президентскому помилованию, хотя самопомилование никогда не рассматривалось.

Интересно, что существует давняя политика Министерства юстиции, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к уголовной ответственности во время пребывания в должности или он даже может попытаться помиловать сам себя.

Дело о вмешательстве в федеральные выборы

Здесь Трампа ждут обвинения в том, что он пытался отменить выборы 2020 года. Гражданин Трамп продолжит обжаловать так называемое дело о вмешательстве в выборы на основании неприкосновенности президента, прогнозируют эксперты.

В июле Верховный суд США издал заключение, которое предоставляет президентам широкую защиту от преследования за их служебные действия.

Дело о федеральных секретных документах

Дело по секретным документам Трампа, которые он взял из Белого дома, было отклонено в июле назначенным Трампом окружным судьей США Эйлин Кэннон. Несмотря на это, Трамп мог бы подавать одну апелляцию за другой и таким образом растянуть процесс на многие месяцы.

Дело о вмешательстве в выборы в Джорджии

Это дело касается не только Трампа, но и 18 его союзников. Она остается в юридическом тупике благодаря усилиям обвиняемых добиться дисквалификации окружного прокурора округа Фултон Фанни Уиллис.
В мае апелляционный суд Джорджии согласился рассмотреть просьбу Трампа отстранить Уиллис от дела.

None - фото 2
Окружной прокурор округа Фултон Фанни Уиллис. Фото: AP

Адвокаты Трампа и его соответчиков ранее утверждали в ходатайстве о дисквалификации Уиллис, что у нее был конфликт интересов по делу.

Если Трамп победит на президентских выборах, он может немедленно подать документы в суд Джорджии, чтобы там отложили дело, пока он будет президентом, иначе это просто не будет соответствовать федеральному верховенству, чтобы государство преследовало действующего президента.

Напомним, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп набрал 270 голосов избирателей и вторично выиграл президентские выборы в США.

Также Республиканская партия впервые за четыре года получила большинство в Сенате США – они получат 51 место из 100.

суд Дональд Трамп США выборы в США 2024 выборы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк уточнил, кто из бойцов имеет право на кредитные льготы

06:45 Пушич перенес с Бондаренко на себя вину за гол Шахтеру

06:43 Посол Канады рассказала подробности о возвращении украинцев из РФ

06:40 Цены на чермет — сколько стоит лом в начале ноября

06:30 Кто выдает мобилизационное распоряжение

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:30 В Украине выросли цены на подсолнечник — сколько стоит зерно

06:22 ТЦК на пороге — имеете ли вы право не открывать им дверь квартиры

06:10 Минимальные пенсии в ноябре — какие суммы получат украинцы

06:03 Синоптики радуют — какая погода будет завтра в Одессе

06:01 Банкомат Ощадбанка списал и не выдал средства — как долго ждать

07:01 ПриватБанк уточнил, кто из бойцов имеет право на кредитные льготы

06:45 Пушич перенес с Бондаренко на себя вину за гол Шахтеру

06:43 Посол Канады рассказала подробности о возвращении украинцев из РФ

06:40 Цены на чермет — сколько стоит лом в начале ноября

06:30 Кто выдает мобилизационное распоряжение

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:30 В Украине выросли цены на подсолнечник — сколько стоит зерно

06:22 ТЦК на пороге — имеете ли вы право не открывать им дверь квартиры

06:10 Минимальные пенсии в ноябре — какие суммы получат украинцы

06:03 Синоптики радуют — какая погода будет завтра в Одессе

06:01 Банкомат Ощадбанка списал и не выдал средства — как долго ждать

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы