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Трамп выиграл выборы — что предшествует дню инаугурации

7 ноября 2024 08:41
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Выборы в США – когда Трамп станет президентом
Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: CNN
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Американские избиратели поддержали Дональда Трампа на президентских выборах. Но он не вступит в должность ранее 20 января 2025 года, и есть еще много событий, которые произойдут до дня инаугурации.

Об этом сообщает CNN.

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Ключевые даты

Трамп не вступит в должность ранее 20 января 2025 года. В ноябре, декабре и январе будет проходить процесс передачи власти:

  • 11 декабря — крайний срок для штатов, чтобы выдать сертификаты подтверждения результатов
  • 17 декабря — коллегия выборщиков голосует в своих штатах
  • 3 января — начинает работу новый Конгресс
  • 6 января — Конгресс подсчитывает голоса коллегии выборщиков
  • 20 января — день инаугурации

Трамп еще ожидает приговора суда

Прежде чем стать избранным президентом, жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, связанной с выплатой денег звезде фильмов для взрослых перед выборами 2016 года. Вынесение приговора в этом деле назначено на 26 ноября.

Но судья Хуан Мерчан может принять решение об отмене приговора уже 12 ноября из-за решения Верховного суда о неприкосновенности президента. Осуждение теоретически может привести к тюремному заключению, но новоизбранного президента не бросят за решетку. Судья также может дать Трампу испытательный срок или оштрафовать его.

Есть и другие судебные дела, на которые может повлиять избрание Трампа президентом. Ему также грозит федеральное преследование за попытку отмены выборов 2020 года и неправильное обращение с секретными данными, хотя вероятно, что эти дела будут каким-то образом отозваны или закрыты.

Напомним, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп набрал 270 голосов избирателей и второй раз выиграл президентские выборы в США.

Также Республиканская партия впервые за четыре года получила большинство в Сенате США — 51 место из 100.

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