Победа Трампа — какими будут дальнейшие шаги президента США

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН

Предстоящие шаги и заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа могут вызвать напряжение. Гражданам следует реагировать более спокойно и сосредоточиться на внутренних делах Украины.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время Киевского международного экономического форума, сообщает Новини.LIVE в четверг, 7 ноября.

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Кулеба заявил, что впереди от Трампа будет много заявлений и шагов, которые будут не совсем такими, какие бы хотелось.

"Это не представление его четкого плана действий, что он будет делать. Впереди будет много суперраздражающих заявлений и шагов, которые заставят нас тянуться за "Корвалолом" и думать, что это конец", — подчеркнул экс-министр МИД.

Он добавил, что украинцам нужно спокойно реагировать на действия новоизбранного президента США. Главное - сосредоточить внимание на деятельность Украины внутри.

"Спокойно. Мы уже это все переживали и пережили. Украина всех переживет, но это будет очень тяжелая работа. Первый фокус это наша деятельность внутри", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, Павел Климкин заявил, что от вошедшего в команду Дональда Трампа будут зависеть все последующие его решения.

Ранее мы писали о том, что в СМИ появились некоторые детали плана окончания войны в Украине от новоизбранного президента США Дональда Трампа.

В ответ на слитную информацию о планах Трампа советник Президента Украины Дмитрий Литвин объяснил, почему не стоит верить всему, что пишут в СМИ.