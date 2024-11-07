Трамп рассказал о возможности разговора с Путиным и тотальной депортации мигрантов

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

Избранный президент Дональд Трамп уже раздает комментарии прессе по поводу своих будущих планов и активно выступает на публике. Он поделился своим видением проблемы мигрантов и рассказал о переговорах с Путиным.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

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По словам Трампа, он уже успел пообщаться "предположительно" с 70 мировыми лидерами, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Этот разговор Трамп назвал "очень хорошим".

Трамп также сообщил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не стал разглашать подробности этого разговора.

Он добавил, что пока не общался с президентом России Владимиром Путиным, но указал, что они обязательно поговорят.

Журналисты телеканала напоминают, что во время предвыборной кампании Трамп пообещал прекратить войну России с Украиной в случае избрания, заявив в сентябре, что договорится о соглашении, "которое будет выгодно обеим сторонам".

Проблема нелегальных мигрантов

Отвечая на вопрос о его предвыборном обещании по поводу массовых депортаций, Трамп сказал, что у его администрации "не будет другого выбора", кроме как выполнить их.

Отвечая на вопрос о стоимости его плана, он сказал: "Это не вопрос цены".

Непонятно сколько нелегальных мигрантов в США, но исполняющий обязанности директора ICE Патрик Дж. Лехляйтнер сказал NBC News в июле, что попытка массовой депортации будет огромной материально-технической и финансовой проблемой.

Два бывших чиновника администрации Трампа, занимавшихся вопросами иммиграции во время его первого срока, сообщили NBC News, что для этого понадобится сотрудничество между рядом федеральных ведомств, включая Министерство юстиции и Пентагон.

Напомним, будущие шаги и заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа могут вызвать напряжение. По словам бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, гражданам следует реагировать более спокойно и сосредоточиться на внутренних делах Украины.

Ранее мы писали, что победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала рекордное увеличение капиталов десяти богатейших людей мира. Общий рост состояния достиг 63,5 миллиарда долларов.