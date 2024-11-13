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Трамп выбрал ведущего Fox News на должность главы Пентагона

13 ноября 2024 08:35
Евгения Брюховецкая - редактор
Пентагон возглавит ведущий Fox News Хегсет
Дональд Трамп и Пит Хегсет. Фото: foxnews
Евгения Брюховецкая - редактор

Новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп избрал кандидата в должность министра обороны. Им станет ведущий телеканала Fox News Пит Хегсет.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

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"Для меня большая честь объявить, что я утвердил Пита Хегсета на должность Министра обороны в моем Кабинете", — говорится в сообщении.

По словам Трампа, Хегсет провел всю свою жизнь, "как воин за войско и страну". Он характеризует ведущего, как жесткого, умного и того, кто искренне верит в тезис "Америка превыше всего".

Новоизбранный президент подчеркнул, что во главе с новым министром обороны "враги Америки должны быть начеку", а армия США "опять станет великой".

Напомним, Трамп провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. Ключевой темой стала война в Украине.

А в Пентагоне начали неофициальные дискуссии по плану действий, если Трамп будет принимать опасные решения.

Пентагон Дональд Трамп телеканалы США выборы в США 2024

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