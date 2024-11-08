Маск доєднався до телефонної розмови Зеленського й Трампа — чому це важливо

У розмові Зеленського і Трампа брав участь Маск, — Axios
До телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та переможця виборів Дональда Трампа доєднався й Ілон Маск. Як повідомляють ЗМІ, Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від новообраного президента.
Про це повідомило видання Axios із посиланням на два джерела, обізнані з перебігом розмови.
Важливість присутності Маска поряд із Трампом
Як підкреслює Axios, така деталь щодо телефонної розмови Зеленського й Трампа підкреслює, наскільки впливовим може бути Маск у другій адміністрації Трампа, а також невизначеність щодо того, як саме Трамп ставитиметься до України.
Деталі розмови Зеленського й Трампа
Розмова Володимира Зеленського з Дональдом Трампом після його перемоги на виборах президента США тривала близько 25 хвилин.
- Трамп сказав, що підтримуватиме Україну, але не став вдаватися в подробиці.
- Характер розмови, як і попередні перемовини з командою Трампа, стали обнадійливими для українців.
- Ілон Маск запевнив, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган позитивно висловився щодо намірів новообраного президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні. Він заявив, що це легко вдасться втілити, якщо Трамп застосує підхід на вирішенні ситуації.
Раніше Новини.LIVE писали, що в ООН мають відчуття "дежавю і деякої тривоги" через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Зокрема, в ООН побоюються скорочення фінансування її програм.
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