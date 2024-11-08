Маск доєднався до телефонної розмови Зеленського й Трампа — чому це важливо

Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото ілюстративне: The New York Times

До телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та переможця виборів Дональда Трампа доєднався й Ілон Маск. Як повідомляють ЗМІ, Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від новообраного президента.

Про це повідомило видання Axios із посиланням на два джерела, обізнані з перебігом розмови.

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Як підкреслює Axios, така деталь щодо телефонної розмови Зеленського й Трампа підкреслює, наскільки впливовим може бути Маск у другій адміністрації Трампа, а також невизначеність щодо того, як саме Трамп ставитиметься до України.

Деталі розмови Зеленського й Трампа

Розмова Володимира Зеленського з Дональдом Трампом після його перемоги на виборах президента США тривала близько 25 хвилин.

Трамп сказав, що підтримуватиме Україну, але не став вдаватися в подробиці.

Характер розмови, як і попередні перемовини з командою Трампа, стали обнадійливими для українців.

Ілон Маск запевнив, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган позитивно висловився щодо намірів новообраного президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні. Він заявив, що це легко вдасться втілити, якщо Трамп застосує підхід на вирішенні ситуації.

Раніше Новини.LIVE писали, що в ООН мають відчуття "дежавю і деякої тривоги" через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Зокрема, в ООН побоюються скорочення фінансування її програм.