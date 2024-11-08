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В ООН побоюються скорочення фінансування після перемоги Трампа

8 листопада 2024 14:35
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В ООН занепокоєні перемогою Трампа
Зал засідань ООН. Фото: Euronews
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Організація Об'єднаних Націй має відчуття "дежавю і деякої тривоги" через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах. Зокрема, в ООН побоюються скорочення фінансування її програм.

Про це заявив високопоставлений дипломат з Азії для Reuters

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В умовах перемоги Трампа, ООН готується до скорочення американського фінансування її програм, а також згортання взаємодії США зі світовими організаціями.

"Існує також певна надія на те, що адміністрація Трампа буде співпрацювати з ООН у деяких сферах, навіть якщо їй доведеться відмовитися від фінансування деяких досьє. Зрештою, що може бути більшою і кращою глобальною сценою, ніж Організація Об'єднаних Націй?" — підкреслив дипломат на умовах анонімності. 

У Reuters також зазначили, що Трамп дав мало конкретики щодо зовнішньої політики на свій другий термін. Втім, його прихильники вважають, що сила його особистості та підхід "мир через силу" здатні підкорити іноземних лідерів своїй волі.

Зокрема він пообіцяв закінчити війну в Україні та надати підтримку Ізраїлю у конфліктах з ХАМАС і Хезболлою в Газі і на півдні Лівану.

"Серед головних побоювань в ООН — чи не вирішать Сполучені Штати зменшити фінансування всесвітньої організації та вийти з ключових багатонаціональних інституцій та угод, включно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Паризькою кліматичною угодою", — додають у матеріалі.

Варто зазначити, що для ООН фінансування з боку США завжди було актуальним питанням. Вашингтон є найбільшим донором ООН, на частку якого припадає 22% основного бюджету ООН і 27% бюджету миротворчих операцій.

Раніше ми повідомляли, що у Сполучених Штатах підтримають переговори Росії та України лише у тому випадку, якщо Президент України Володимир Зеленський заявить про свою готовність до них.

Нагадуємо, Трамп уже зробив своє перше призначення: Сьюзан Вайлз очолить апарат Білого дому. Вперше в історії США цю посаду обійняла жінка. 

Дональд Трамп ООН США ВООЗ фінанси

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