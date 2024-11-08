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У Держдепі США відповіли, за яких умов підтримають переговори

8 листопада 2024 09:38
Анастасія Постоєнко - Редактор
Метью Міллер назвав умову, за якої схвалить переговори з Росією
Переговори України та Росії 28 лютого 2022 року. Фото архівне: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Сполучених Штатах підтримають переговори Росії та України лише у тому випадку, якщо Президент України Володимир Зеленський заявить про свою готовність до них. Мовляв, вони чи інші країни не в праві підштовхувати владу України до такого рішення.

Про це висловився речник Держдепартаменту США Метью Міллер

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Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що здатен закінчити війну в Україні за добу і нібито посадить за стіл переговорів Путіна та Зеленського. Журналісти поцікавилися під час брифінгу, чи сприятиме влада США переговорам.

Натомість Метью Міллер заявив, що український президент має сам вирішувати, чи хоче розпочати переговори з Росією, і коли він виявить таке бажання, то США підтримають це. 

"Такою була наша політика — наша давня політика, що саме президент Зеленський має вирішувати, коли настає час для переговорів. Це не те, до чого ми або будь-яка інша країна повинні його підштовхувати", – наголосив він. 

Також він додав, що наразі у США не бачать будь-яких ознак, що Володимир Путін готовий до мирного врегулювання.

"Але як завжди — і ви можете просто подивитися на заяви, які він (очільник Кремля Владімір Путін. – Ред.) продовжує робити — ми не побачили жодних ознак того, що Путін готовий відмовитися від своєї мети продовжувати поглинати українську територію", — зауважив Міллер. 

На думку Метью Міллера Путін може погодитися лише на той формат переговорів, де він отримає все, що захоче, а Україна натомість нічого з того, що їй гарантовано законом. 

Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін назвав українців братнім народом та заявив про готовність до виборів, щоправда на своїх умовах.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що вже провів кілька зустрічей зі світовими лідерами та висловився щодо планів на розмову з Путіним. 

Україна Дональд Трамп війна в Україні Росія Держдеп США переговори

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