Мэтью Миллер назвал условие, при котором одобрит переговоры с Россией

В Госдепе США ответили, при каких условиях поддержат переговоры
В США поддержат переговоры России и Украины только в том случае, если Президент Украины Владимир Зеленский заявит о своей готовности к ним. Мол, они или другие страны не в праве подталкивать власти Украины к такому решению.
Об этом высказался спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Переговоры Украины и России
Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что способен закончить войну в Украине за сутки и якобы посадит за стол переговоров Путина и Зеленского. Журналисты поинтересовались во время брифинга, будут ли власти США способствовать переговорам.
Метью Миллер заявил, что украинский президент должен сам решать, хочет ли начать переговоры с Россией, и если он изъявит такое желание, то США поддержат это.
"Такой была наша политика — наша давняя политика, что именно президент Зеленский должен решать, когда приходит время для переговоров. Это не то, к чему мы или любая другая страна должны его подталкивать", – подчеркнул он.
Также он добавил, что пока в США не видят каких-либо признаков, что Владимир Путин готов к мирному урегулированию.
"Но как всегда — и вы можете просто посмотреть на заявления, которые он (глава Кремля Владимир Путин. — Ред.) продолжает делать — мы не увидели никаких признаков того, что Путин готов отказаться от своей цели продолжать поглощать украинскую территорию", — заметил Миллер.
По мнению Мэтью Миллера, Путин может согласиться только на тот формат переговоров, где он получит все, что захочет, а Украина ничего из того, что ей гарантировано законом.
Напомним, недавно Владимир Путин назвал украинцев братским народом и заявил о готовности к выборам, правда на своих условиях.
Тем временем Дональд Трамп заявил, что уже провел несколько встреч с мировыми лидерами и высказался по поводу планов на разговор с Путиным.
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