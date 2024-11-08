Мэтью Миллер назвал условие, при котором одобрит переговоры с Россией

Переговоры Украины и России 28 февраля 2022 года. Фото архивное: росСМИ

В США поддержат переговоры России и Украины только в том случае, если Президент Украины Владимир Зеленский заявит о своей готовности к ним. Мол, они или другие страны не в праве подталкивать власти Украины к такому решению.

Об этом высказался спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

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Переговоры Украины и России

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что способен закончить войну в Украине за сутки и якобы посадит за стол переговоров Путина и Зеленского. Журналисты поинтересовались во время брифинга, будут ли власти США способствовать переговорам.

Метью Миллер заявил, что украинский президент должен сам решать, хочет ли начать переговоры с Россией, и если он изъявит такое желание, то США поддержат это.

"Такой была наша политика — наша давняя политика, что именно президент Зеленский должен решать, когда приходит время для переговоров. Это не то, к чему мы или любая другая страна должны его подталкивать", – подчеркнул он.

Также он добавил, что пока в США не видят каких-либо признаков, что Владимир Путин готов к мирному урегулированию.

"Но как всегда — и вы можете просто посмотреть на заявления, которые он (глава Кремля Владимир Путин. — Ред.) продолжает делать — мы не увидели никаких признаков того, что Путин готов отказаться от своей цели продолжать поглощать украинскую территорию", — заметил Миллер.

По мнению Мэтью Миллера, Путин может согласиться только на тот формат переговоров, где он получит все, что захочет, а Украина ничего из того, что ей гарантировано законом.

Напомним, недавно Владимир Путин назвал украинцев братским народом и заявил о готовности к выборам, правда на своих условиях.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что уже провел несколько встреч с мировыми лидерами и высказался по поводу планов на разговор с Путиным.