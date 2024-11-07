Візит Зеленського до Угорщини 7 листопада — що сказав президент на саміті

Володимир Зеленський на саміті в Угорщині. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 7 листопада виступив на саміті Європейської політичної спільноти в угорському Будапешті. Він наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах.

Його виступ опублікований на сайті Офісу Президента.

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"Звернувся до саміту Європейської політичної спільноти, що відбувається в Будапешті, щоб наголосити, що концепція "мир завдяки силі" вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність. Зараз вона необхідна знову", — сказав президент.

Під час свого виступу він розповів, що 6 листопада він говорив з новообраним президентом США Дональдом Трампом. І за його словами, це була продуктивна розмова. Водночас він додав, що якими будуть конкретні дії Україна знати не може, але влада сподівається, що Америка стане сильнішою.

"Перед нами багато викликів. З часу нашої останньої зустрічі в цьому форматі відбулася значна ескалація російської війни. І саме Росія спричинила цю ескалацію. Північна Корея зараз, по суті, веде війну у Європі. Північнокорейські солдати намагаються вбивати наших людей на європейській землі", — наголосив глава держави.

За його словами, з часу липневого саміту Європейської політичної спільноти в Британії було багато розмов про необхідність піддатися Путіну, відступити, піти на якісь "поступки". І дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на "поступки" перед Путіним, але це неприпустимо та неприйнятно, бо на цьому він не зупиниться.

Зеленський переконаний, що жоден сильний лідер, завдяки якому була збудована об'єднана, сильна та мирна Європа, не міг би навіть уявити собі такого. Але концепція "мир завдяки силі" вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність. Зараз вона необхідна знову.

"Не має бути ілюзій, що виявом слабкості або торгівлею якимись європейськими позиціями чи статусом якоїсь європейської країни можна купити справедливий мир. Це просто так не працює. Мир — це винагорода лише для сильних. Тому альтернативи сильній Європі немає. А для сили важлива єдність", — підкреслив український лідер.

Він також подякував усім партнерам за підтримку та наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах, оскільки "обійми з Путіним не допоможуть".

"Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 7 листопада Зеленський вперше за час війни прибув до Угорщини, щоб взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Прямо по дорозі до Будапешту він виступив на Київському міжнародному економічному форумі та розповів деталі Плану посилення України.