Зеленський звернувся до учасників Київського економічного форуму з поїзда

Володимир Зеленський виступає на форумі. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, виступив на Київському міжнародному економічному форумі. За його словами, вже цими тижнями керівництво країни підготує внутрішній План посилення України і до цього запрошують бізнес.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

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"Держава може досягати амбітних цілей лише у взаємодії з суспільними силами, з бізнесом. Цими тижнями ми готуємо наш внутрішній План посилення України, внутрішньої стійкості, наших внутрішніх завдань для перемоги", — йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, одним із ключових елементів в цьому плані буде саме економічний та бізнесовий елементи. Це те, завдяки чому Україна може вивільнити свою внутрішню економічну силу завдяки дерегуляції, нормальній конкуренції та потенціалу підприємництва.

"Ми запропонували бізнесу долучитись до розробки внутрішнього Плану, саме економічного напрямку, Юлія Свириденко веде цю роботу, і стратегічне бачення підприємців буде враховане", — додав президент.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський пояснив, що включатиме План посилення України.

Також ми писали, що 7 листопада Зеленський вперше за час війни прибув до Угорщини, щоб взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти.