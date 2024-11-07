Володимир Зеленський 7 листопада прибув до Угорщини

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прибув до Угорщини для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Це його перший візит до країни з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 7 листопада.

Читайте також:

Візит Зеленського до Угорщини

Як відомо, Зеленський прибув до Будапешту, аби взяти участь в саміті Європейської політичної спільноти. Це перший його візит до цієї країни після початку повномасштабної війни в нашій державі.

На цей захід також запросили лідерів держав і урядів, керівників великих міжнародних організацій, крім диктаторів Росії та Білорусі.

Угорські журналісти о 12:00 в четвер повідомляли, що на місце події, окрім Зеленського, вже прибули генсек НАТО Марк Рютте, президент Сербії Александар Вучич, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Водночас український президент під час свого вечірнього звернення у середу, 6 листопада, розповідав, що під час цієї поїздки буде ряд зустрічей та домовленостей із європейськими лідерами.

Нагадаємо, 6 листопада Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, який, скоріше за все, є переможцем президентських перегонів у США. Український президент назвав розмову "чудовою".

Крім того, 4 листопада глава держави зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Вони обговорили військову підтримку України.