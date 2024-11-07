Володимир Зеленський 7 листопада прибув до Угорщини

Зеленський вперше за час війни прибув до Угорщини
Президент України Володимир Зеленський прибув до Угорщини для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Це його перший візит до країни з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє Reuters у четвер, 7 листопада.
Візит Зеленського до Угорщини
Як відомо, Зеленський прибув до Будапешту, аби взяти участь в саміті Європейської політичної спільноти. Це перший його візит до цієї країни після початку повномасштабної війни в нашій державі.
На цей захід також запросили лідерів держав і урядів, керівників великих міжнародних організацій, крім диктаторів Росії та Білорусі.
Угорські журналісти о 12:00 в четвер повідомляли, що на місце події, окрім Зеленського, вже прибули генсек НАТО Марк Рютте, президент Сербії Александар Вучич, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.
Водночас український президент під час свого вечірнього звернення у середу, 6 листопада, розповідав, що під час цієї поїздки буде ряд зустрічей та домовленостей із європейськими лідерами.
Нагадаємо, 6 листопада Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, який, скоріше за все, є переможцем президентських перегонів у США. Український президент назвав розмову "чудовою".
Крім того, 4 листопада глава держави зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Вони обговорили військову підтримку України.
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