Володимир Зеленський обговорив з Анналеною Бербок військову підтримку і інвестиції

Володимир Зеленський вітається з Анналеною Бербок. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Вони обговорили військову підтримку України.

Про це Зеленський повідомив у понеділок, 4 листопада.

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Основними темами переговорів були військова підтримка України, інвестиції в оборону нашої держави та виклики перед початком зими.

"Цінуємо вагому військову та фінансову допомогу Україні з боку уряду Німеччини. Розраховуємо на посилення оборонної підтримки України з боку Німеччини в наступному році", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що ця підтримка є критично важливою для перемоги України над державою-агресором — Росією.

Зеленський під час зустрічі з Анналеною Бербок. Фото: Офіс президента

Бербок під час зустрічі з Зеленським. Фото: Офіс президента

Раніше Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. За його словами, вибір молдаван — це шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україна має точні дані про місця дислокації солдатів КНДР на території РФ.