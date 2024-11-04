Володимир Зеленський обговорив з Анналеною Бербок військову підтримку і інвестиції

Зеленський обговорив з Бербок військову підтримку й інвестиції
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Вони обговорили військову підтримку України.
Про це Зеленський повідомив у понеділок, 4 листопада.
Зеленський зустрівся з Бербок
Основними темами переговорів були військова підтримка України, інвестиції в оборону нашої держави та виклики перед початком зими.
"Цінуємо вагому військову та фінансову допомогу Україні з боку уряду Німеччини. Розраховуємо на посилення оборонної підтримки України з боку Німеччини в наступному році", — зазначив Зеленський.
Він наголосив, що ця підтримка є критично важливою для перемоги України над державою-агресором — Росією.
Раніше Зеленський привітав Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. За його словами, вибір молдаван — це шлях "до економічного зростання та соціальної стабільності".
Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україна має точні дані про місця дислокації солдатів КНДР на території РФ.
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