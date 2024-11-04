Владимир Зеленский обсудил с Анналеной Бербок военную поддержку и инвестиции

Зеленский обсудил с Бербок военную поддержку и инвестиции
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Они обсудили военную поддержку Украины.
Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 4 ноября.
Зеленский встретился с Бербок
Основными темами переговоров были военная поддержка Украины, инвестиции в оборону нашего государства и вызовы перед зимой.
"Ценим весомую военную и финансовую помощь Украине со стороны правительства Германии. Рассчитываем на усиление оборонной поддержки Украины со стороны Германии в следующем году", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что эта поддержка критически важна для победы Украины над государством-агрессором — Россией.
Ранее Зеленский поздравил Маю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. По его словам, выбор молдаван — это путь "к экономическому росту и социальной стабильности".
Напомним, Зеленский заявлял, что у Украины есть точные данные о местах дислокации солдат КНДР на территории РФ.
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