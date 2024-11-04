Владимир Зеленский обсудил с Анналеной Бербок военную поддержку и инвестиции

Владимир Зеленский здоровается с Анналеной Бербок. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Они обсудили военную поддержку Украины.

Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 4 ноября.

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Основными темами переговоров были военная поддержка Украины, инвестиции в оборону нашего государства и вызовы перед зимой.

"Ценим весомую военную и финансовую помощь Украине со стороны правительства Германии. Рассчитываем на усиление оборонной поддержки Украины со стороны Германии в следующем году", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что эта поддержка критически важна для победы Украины над государством-агрессором — Россией.

Зеленский во время встречи с Анналеной Бербок. Фото: Офис президента

Бербок во время встречи с Зеленским. Фото: Офис президента

Ранее Зеленский поздравил Маю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. По его словам, выбор молдаван — это путь "к экономическому росту и социальной стабильности".

Напомним, Зеленский заявлял, что у Украины есть точные данные о местах дислокации солдат КНДР на территории РФ.