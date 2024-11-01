Війська КНДР в Україні — Зеленський виступив з різкою заявою у бік трьох країн Заходу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна має точні дані про місця дислокації північнокорейських військових на території Росії. Сили оборони могли б превентивно вдарити по цих таборах, однак для цього потрібна далекобійна зброя, яку партнери досі не надали.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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Зеленський зазначив, що Росія продовжує збільшувати свою військову присутність за рахунок північнокорейських сил, проте США, Велика Британія і Німеччина поки що обмежуються лише спостереженням за ситуацією і не надають далекобійну зброю.

"Замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцям", — йдеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що кожна країна, яка прагне зупинити російську агресію і не допустити поширення війни на інші регіони, повинна перетворити свої заяви про неприпустимість ескалації на реальні дії.

"Кожен у світі, хто дійсно хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась і щоб війна з Європи не перекинулась на інші регіони світу, кожен мусить не просто спостерігати. Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни співпадали з діями", — підсумував Зеленський.

Раніше Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS заявив, що Росія офіційно підтвердила західним країнам участь Північної Кореї у війні.

Також український лідер наголосив на відсутності належної міжнародної реакції на військових КНДР на території Росії.

За його словами, близько 12 тисяч північнокорейських солдатів готові воювати на боці Росії.