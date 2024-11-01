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Росія та КНДР уклали угоду про співпрацю — в якій сфері

1 листопада 2024 17:38
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія та КНДР підписали угоду про цифрову співпрацю
Володимир Путін та Ким чен Ин. Ілюстративне фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Північна Корея і Росія днями підписали угоду про співпрацю у сфері цифрових комунікацій. Вона може бути спрямована на посилення цифрового контролю для внутрішніх репресій.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Профільні міністерства країн 30 жовтня підписали угоду про співпрацю, яка містить в собі співпрацю в галузі зв'язку, інформаційних технологій та цифрового розвитку.

Після того, як генпрокуратури Росії та Північної Кореї у липні підписали угоду про спільну роботу у РФ захотіли ознайомитися з судовою практикою КНДР. Йдеться про сфери зв'язку та інформаційних технологій.

Така угода, ймовірно, є частиною спроб Кремля розширити арсенал методів внутрішнього контролю та зміцнення контролю над інформаційним простором, зокрема через платформи обміну повідомленнями та VPN.

"Деталі угоди про цифрові комунікації від 30 жовтня незрозумілі, але вона, ймовірно, так само спрямована на розширення російських інструментів репресій у внутрішньому інформаційному просторі", — уточнили в Інституті.

Раніше у Китаї заявили, що не бачать загроз через збільшення співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Крім того, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що війська КНДР уже перебувають в тимчасово окупованому Донецьку. 

Північна Корея контроль КНДР репресії Росія

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