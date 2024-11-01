Россия и КНДР подписали соглашение о цифровом сотрудничестве

Владимир Путин и Ким чэн Ын. Иллюстративное фото: росСМИ

Северная Корея и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых коммуникаций. Она может быть направлена на усиление цифрового контроля и внутренних репрессий.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Цифровое сотрудничество

Профильные министерства стран 30 октября подписали соглашение о сотрудничестве, которое включает в себя сотрудничество в области связи, информационных технологий и цифрового развития.

После того как генпрокуратуры России и Северной Кореи в июле подписали соглашение о совместной работе, в РФ захотели ознакомиться с судебной практикой КНДР. Речь идет о сферах связи и информационных технологий.

Такое соглашение, вероятно, является частью попыток Кремля расширить арсенал методов внутреннего контроля и укрепления контроля над информационным пространством, в частности, через платформы обмена сообщениями и VPN.

"Детали соглашения о цифровых коммуникациях от 30 октября непонятны, но оно, вероятно, также направлено на расширение российских инструментов репрессий во внутреннем информационном пространстве", — уточнили в Институте.

Ранее в Китае заявили, что не видят угроз из-за увеличения сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Кроме того, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что войска КНДР уже находятся во временно оккупированном Донецке.