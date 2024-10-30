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Зеленський закликав світ реагувати на солдатів КНДР у Росії

30 жовтня 2024 13:52
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Володимир Зеленський закликав світ реагувати на прибуття солдатів КНДР до Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: АрміяІнформ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі нема належної міжнародної реакції на присутність військових Північної Кореї на території Росії. Глава держави наголосив, що чисельність цих бійців може з часом зрости.

Про це Зеленський повідомив у середу, 30 жовтня.

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"Голос США, голос НАТО, голос західних партнерів, голос Глобального Півдня та Китаю не звучить так гучно, як має звучати зараз щодо присутності північнокорейського контингенту на території Росії. Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни", — заявив Зеленський. 

Глава держави наголосив, що Україні потрібна дієва реакція щодо цієї ситуації.

"Досі ми чули деяку реакцію, але вона недостатньо сильна. Тому Путін випробовує це. І тому я не знаю, скільки ще солдатів із Північної Кореї чи, може, Ірану прибуде. Їх може бути більше", — зазначив президент.

Також в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, глава держави розповів про те, наскільки загрозливою є присутність північнокорейських солдатів на території Росії. На його думку, дуже важливою є реакція світу на це.

"А також — про необхідність далекобійності для України, вчасного постачання від партнерів, найближче майбутнє, План перемоги та мирні переговори", — додав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що на думку американських експертів, участь північнокорейських солдатів у війні в Україні матиме обмежений вплив. Насправді військових КНДР більше цікавить навчання та випробування власної техніки, і це є звичною річчю для Північної Кореї.

Нагадаємо, що солдати з Північної Кореї, яких таємно перевезли до Росії, розташовані всього за 50 км від кордону з Україною

Україна Володимир Зеленський війна в Україні КНДР Росія

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