Володимир Зеленський закликав світ реагувати на прибуття солдатів КНДР до Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: АрміяІнформ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі нема належної міжнародної реакції на присутність військових Північної Кореї на території Росії. Глава держави наголосив, що чисельність цих бійців може з часом зрости.

Про це Зеленський повідомив у середу, 30 жовтня.

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"Голос США, голос НАТО, голос західних партнерів, голос Глобального Півдня та Китаю не звучить так гучно, як має звучати зараз щодо присутності північнокорейського контингенту на території Росії. Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни", — заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україні потрібна дієва реакція щодо цієї ситуації.

"Досі ми чули деяку реакцію, але вона недостатньо сильна. Тому Путін випробовує це. І тому я не знаю, скільки ще солдатів із Північної Кореї чи, може, Ірану прибуде. Їх може бути більше", — зазначив президент.

Також в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, глава держави розповів про те, наскільки загрозливою є присутність північнокорейських солдатів на території Росії. На його думку, дуже важливою є реакція світу на це.

"А також — про необхідність далекобійності для України, вчасного постачання від партнерів, найближче майбутнє, План перемоги та мирні переговори", — додав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що на думку американських експертів, участь північнокорейських солдатів у війні в Україні матиме обмежений вплив. Насправді військових КНДР більше цікавить навчання та випробування власної техніки, і це є звичною річчю для Північної Кореї.

Нагадаємо, що солдати з Північної Кореї, яких таємно перевезли до Росії, розташовані всього за 50 км від кордону з Україною.