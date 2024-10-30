Владимир Зеленский призвал мир реагировать на прибытие солдат КНДР в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: АрмияИнформ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет должной международной реакции на присутствие военных Северной Кореи на территории России. Глава государства подчеркнул, что численность этих бойцов может со временем возрасти.

Об этом Зеленский сообщил в среду, 30 октября.

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"Голос США, голос НАТО, голос западных партнеров, голос Глобального Юга и Китая не звучат так громко, как должен звучать сейчас о присутствии северокорейского контингента на территории России. Я считаю это очень опасным. Это открывает новую страницу этой войны", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украине нужна действенная реакция по этой ситуации.

"До сих пор мы слышали некоторую реакцию, но она недостаточно сильна. Поэтому Путин испытывает это. И потому я не знаю, сколько еще солдат из Северной Кореи или, может, Ирана прибудет. Их может быть больше", — отметил президент.

Также в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы глава государства рассказал о том, насколько угрожает присутствие северокорейских солдат на территории России. По его мнению, очень важна реакция мира на это.

"А также — о необходимости дальнобойности для Украины, своевременной поставки от партнеров, ближайшем будущем, Плане победы и мирных переговорах", — добавил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что по мнению американских экспертов, участие северокорейских солдат в войне в Украине будет иметь ограниченное влияние. На самом деле военных КНДР больше интересует обучение и испытание собственной техники, и это привычная вещь для Северной Кореи.

Напомним, что солдаты из Северной Кореи, тайно перевезенные в Россию, расположены всего в 50 км от границы с Украиной.