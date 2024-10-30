Військові Північної Кореї перебувають в 50 км від кордону з Україною, — FT

Військові КНДР. Фото: ВВС

Солдати з Північної Кореї, яких таємно перевезли до Росії, розташовані всього за 50 км від кордону з Україною. За даними української розвідки, близько 3000 північнокорейських військових прибули до Курської області на цивільних вантажівках.

Про це повідомило видання The Financial Times у вівторок, 29 жовтня.

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З військового контингенту лише кілька сотень складають бійці спецназу, в той час, як решта є звичайними регулярними військами. Експерти вважають, що погано підготовлених солдатів КНДР можна використовувати або для "м'ясних штурмів", або для оборони Курської області. Однак це значно обмежить кількість військових, які Кім Чен Ин буде готовий відправити в Росію.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден прокоментував відправку північнокорейських військ до Росії, підкресливши, що це становить велику небезпеку.

Раніше у НАТО вперше офіційно підтвердили, що Північна Корея відправила своїх військових для підтримки Росії у війні проти України.