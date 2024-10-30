Военные Северной Кореи находятся в 50 км от границы с Украиной, — FT

Военные КНДР. Фото: BBC

Солдаты из Северной Кореи, которых тайно перевезли в Россию, расположены всего в 50 км от границы с Украиной. По данным украинской разведки, около 3000 северокорейских военных прибыли в Курскую область на гражданских грузовиках.

Об этом сообщило издание The Financial Times во вторник, 29 октября.

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Из военного контингента лишь несколько сотен составляют бойцы спецназа, в то время как остальные являются обычными регулярными войсками. Эксперты считают, что плохо подготовленных солдат КНДР можно использовать либо для "мясных штурмов", либо для обороны Курской области. Однако это значительно ограничит количество военных, которые Ким Чен Ын будет готов отправить в Россию.

Напомним, Президент США Джо Байден прокомментировал отправку северокорейских войск в Россию, подчеркнув, что это представляет большую опасность.

Ранее НАТО впервые официально подтвердили, что Северная Корея отправила своих военных для поддержки России в войне против Украины.