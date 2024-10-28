Генсек НАТО підтвердив прибуття бійців КНДР у Курську область

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото ілюстративне: Офіс президента

У Північноатлантичному Альянсі (НАТО) вперше підтвердили, що Корейська народно-демократична республіка (КНДР) надала Росії своїх військових для війни проти України. Ці бійці вже знаходяться на території Курської області.

Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте після засідання Північноатлантичної ради у понеділок, 28 жовтня, повідомляє AP.

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За словами Рютте, делегація Південної Кореї надала вичерпні докази присутності північнокорейських військ у зоні бойових дій.

"Війська Північної Кореї залучено в Курській області, що саме собою вказує на значну ескалацію війни. Йдеться про ще одну прогалину в документах про безпеку НАТО", — заявив генсек.

В НАТО переконані, що залучення тисяч північнокорейських військових до найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни посилить тиск на втомлену та перенапружену українську армію.

Окрім цього, це посилить геополітичну напруженість на Корейському півострові та в ширшому Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Японію та Австралію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями солдати з Північної Кореї можуть опинитися на полі бою проти України.

Також видання NYT писало, що тисячі військових КНДР вже приїхали до Росії. Очікується, що вони підтримуватимуть загарбників під час контрнаступу в Курській області.