Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В НАТО підтвердили прибуття солдатів КНДР на Курщину arrow

В НАТО підтвердили прибуття солдатів КНДР на Курщину

28 жовтня 2024 14:53
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Генсек НАТО підтвердив прибуття бійців КНДР у Курську область
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото ілюстративне: Офіс президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Північноатлантичному Альянсі (НАТО) вперше підтвердили, що Корейська народно-демократична республіка (КНДР) надала Росії своїх військових для війни проти України. Ці бійці вже знаходяться на території Курської області. 

Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте після засідання Північноатлантичної ради у понеділок, 28 жовтня, повідомляє AP.

Читайте також:

КНДР відправили війська до Росії

За словами Рютте, делегація Південної Кореї надала вичерпні докази присутності північнокорейських військ у зоні бойових дій.

"Війська Північної Кореї залучено в Курській області, що саме собою вказує на значну ескалацію війни. Йдеться про ще одну прогалину в документах про безпеку НАТО", — заявив генсек.

В НАТО переконані, що залучення тисяч північнокорейських військових до найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни посилить тиск на втомлену та перенапружену українську армію.

Окрім цього, це посилить геополітичну напруженість на Корейському півострові та в ширшому Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Японію та Австралію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями солдати з Північної Кореї можуть опинитися на полі бою проти України.

Також видання NYT писало, що тисячі військових КНДР вже приїхали до Росії. Очікується, що вони підтримуватимуть загарбників під час контрнаступу в Курській області.

Україна Марк Рютте НАТО КНДР Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:53 В НАТО підтвердили прибуття солдатів КНДР на Курщину

Text

14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

14:51 В Укргідрометцентрі попередили про сильний туман завтра

14:29 Ставлення одеситів до Степана Бандери змінюється — дослідження

14:23 Виплати бійцям у листопаді — хто отримає додатково 30 тис. грн

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

14:22 У Києві підпалили два відділення "Укрпошти" — що кажуть в поліції

14:21 Львівщину скує ожеледиця — синоптики вказують на небезпеку

14:21 На Курахівському напрямку ЗСУ розбили колону техніки РФ — відео

13:59 В Одесі продають будинок з власним футбольним полем — фото

13:53 Синоптики попереджають про різке погіршення погоди на Київщині

14:53 В НАТО підтвердили прибуття солдатів КНДР на Курщину

14:51 В Укргідрометцентрі попередили про сильний туман завтра

14:29 Ставлення одеситів до Степана Бандери змінюється — дослідження

14:23 Виплати бійцям у листопаді — хто отримає додатково 30 тис. грн

14:22 У Києві підпалили два відділення "Укрпошти" — що кажуть в поліції

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

14:21 Львівщину скує ожеледиця — синоптики вказують на небезпеку

14:21 На Курахівському напрямку ЗСУ розбили колону техніки РФ — відео

13:59 В Одесі продають будинок з власним футбольним полем — фото

13:53 Синоптики попереджають про різке погіршення погоди на Київщині

13:49 Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

Text

14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

10:43 Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці