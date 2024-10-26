Війна в Україні — військові КНДР допомагатимуть Росії на Курському напрямку

Солдати КНДР. Ілюстративне фото: KCNA

Тисячі солдатів підрозділу Корейської народної армії уже прибули до Росії. Очікується, що новоприбулі солдати допомагатимуть російським військовим у контрнаступі на Курщині.

Про це повідомило видання NYT у п'ятницю, 25 жовтня.

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За даними джерел видання, кілька тисяч північнокорейських солдатів прибули до Курської області у Росії, де планують взяти участь у контрнаступі для витіснення українських бійців із захопленої частини регіону.

Наразі незрозуміло, яку саме роль вони відіграватимуть на фронті. Проте, як зазначають джерела, це допоможе Росії зосередитись на наступі на сході Україні.

"Якою б не була їхня роль, за словами чиновників, будь-який значний контингент військ КНДР дозволить Росії тримати більше своїх сил на сході України, де вони зможуть зосередитися на захопленні якомога більшої території України до настання зими", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до понеділка очікується прибуття п'яти тисяч військових Північної Кореї в Курську область.

Нагадаємо, країни НАТО обмірковують варіанти реакції на ймовірне залучення солдатів КНДР до війни проти України. Передбачено два основні напрямки.

Раніше ми писали про те, що ГУР перехопило розмови російських військовослужбовців щодо військових Північної Кореї. Росіяни обговорювали розміщення особового складу новоприбулих солдатів.