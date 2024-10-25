Стало відомо, які варіанти відповіді на розміщення солдатів КНДР в Росії розглядає НАТО

Військові КНДР. Фото: ukrainianworldcongress.org

Країни НАТО обмірковують варіанти реакції на ймовірне залучення солдатів КНДР до війни проти України. Передбачено два основні напрямки: посилення підтримки України та зміцнення зв'язків Альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Читайте також:

Відповідь НАТО на розміщення солдатів КНДР в Росії

На засіданні Північноатлантичної ради очікується, що Південна Корея надасть додаткові розвідувальні дані щодо переміщення північнокорейських військ. За повідомленнями, солдати КНДР проходять підготовку на російських базах у Владивостоці, Хабаровську та Уссурійську.

"Потенційні відповіді НАТО є обмеженими, але можуть включати посилення підтримки України і розбудову партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні", — повідомило видання.

Згідно з даними південнокорейської розвідки, Кремль планує озброїти військових КНДР та забезпечити їх документами для маскування під місцевих мешканців східних регіонів Росії. За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, частина північнокорейських військ вже перебуває в Росії, а підготовку проходять близько 3000 солдатів.

Нагадаємо, розвідка Нідерландів підтвердила, що Росія розгортає війська з Північної Кореї на своїй території. Йдеться про щонайменше 1500 солдатів з КНДР, що прибули задля участі у війні з Україною.

Раніше ми писали, що окрім наземних військ КНДР надіслала до Росії пілотів-винищувачів, які братимуть участь у бойових діях проти України.