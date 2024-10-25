Стало известно, какие варианты ответа на размещение солдат КНДР в России рассматривает НАТО

Военные КНДР. Фото: ukrainianworldcongress.org

Страны НАТО обдумывают варианты реакции на вероятное вовлечение солдат КНДР в войну против Украины. Предусмотрены два основных направления: усиление поддержки Украины и укрепление связей Альянса в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

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Ответ НАТО на размещение солдат КНДР в России

На заседании Североатлантического совета ожидается, что Южная Корея предоставит дополнительные разведывательные данные по перемещению северокорейских войск. По сообщениям, солдаты КНДР проходят подготовку на российских базах во Владивостоке, Хабаровске и Уссурийске.

"Потенциальные ответы НАТО ограничены, но могут включать усиление поддержки Украины и развитие партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе", — сообщило издание.

Согласно данным южнокорейской разведки, Кремль планирует вооружить военных КНДР и обеспечить их документами для маскировки под жителей восточных регионов России. По словам Министра обороны США Ллойда Остина, часть северокорейских войск уже находится в России, а подготовку проходят около 3000 солдат.

Напомним, разведка Нидерландов подтвердила, что Россия разворачивает войска из Северной Кореи на своей территории. Речь идет о не менее 1500 солдатах из КНДР, прибывших для участия в войне с Украиной.

Ранее мы писали, что кроме наземных войск КНДР направила в Россию пилотов-истребителей, которые будут участвовать в боевых действиях против Украины.