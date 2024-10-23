США підтвердили прибуття солдатів КНДР до Росії

Військові КНДР. Фото ілюстративне: ВВС

Міністерство оборони Сполучених Штатів вперше підтвердило прибуття північнокорейських військових до Російської Федерації. При цьому там зазначили, що невідомо, яку мету вони переслідують.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час пресконференції в Римі у середу, 23 червня.

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Остін наголосив, що є докази того, що війська КНДР перебувають на території держави-агресора. Що вони там збираються робити, очільнику Пентагону не відомо.

"Є докази того, що в Росії є війська КНДР. Що саме вони роблять? Залишилося побачити. Це речі, з якими нам потрібно розібратися", — зазначив Остін.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов повідомив про прибуття перших північнокорейських військових у Курську область.

Конкретні завдання, які виконуватимуть війська КНДР, поки що до кінця не зрозумілі. Є припущення, що їх залучать до захисту ключових об'єктів і підсилення російських позицій на Курському напрямку.

Раніше ми писали, що окрім наземних військ Північна Корея надіслала до Росії пілотів-винищувачів, які братимуть участь у бойових діях проти України.

Також глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що відправка військ КНДР до Росії для участі у війні проти України призведе до нової ескалації конфлікту. На його думку, війна Росії проти України, може перекинутися на Азію.