США подтвердили прибытие солдат КНДР в Россию

Военные КНДР. Фото иллюстративное: BBC

Министерство обороны Соединенных Штатов впервые подтвердило прибытие северокорейских военных в Российскую Федерацию. При этом там отметили, что неизвестно, какую цель они преследуют.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции в Риме в среду, 23 июня.

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Остин отметил, что есть доказательства того, что войска КНДР находятся на территории государства-агрессора. Что они там собираются делать, главе Пентагона неизвестно.

"Есть доказательства того, что у России есть войска КНДР. Что именно они делают? Осталось увидеть. Это вещи, с которыми нам нужно разобраться", — отметил Остин.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов сообщил о прибытии первых северокорейских военных в Курскую область.

Конкретные задачи, выполняемые войсками КНДР, пока до конца не ясны. Есть предположение, что они будут привлечены к защите ключевых объектов и усилению российских позиций на Курском направлении.

Ранее мы писали, что кроме наземных войск Северная Корея направила в Россию пилотов-истребителей, которые будут участвовать в боевых действиях против Украины.

Также глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что отправка войск КНДР в Россию для участия в войне против Украины приведет к новой эскалации конфликта. По его мнению, война России против Украины может перекинуться на Азию.