Війна в Україні — Остін прокоментував відправку військ КНДР до Росії

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Reuters

У Пентагоні прокоментували інформацію про відправку військ Північної Кореї до Росії для участі у війні проти України. Там поки не можуть підтвердити ці дані.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції в Неаполі у суботу, 19 жовтня.

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Під час пресконференції Остін заявив, що не може підтвердити інформацію про те, що Північна Корея відправила свої війська до Росії для участі у війні проти України.

"Я не можу підтвердити ці повідомлення на цей момент. Це те, що ми продовжимо досліджувати", — сказав глава Пентагону.

Він додав, що якщо це правда, то такий крок викликав би серйозне занепокоєння у Вашингтоні.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що супутник зафіксував пересування військ Північної Кореї до Росії. Йдеться про близько 12 тисяч солдатів.

Раніше ми писали, що, за словами глави МЗС Франції Жан-Ноель Барро, відправка військ КНДР до Росії для участі у війні проти України призведе до нової ескалації конфлікту. Зокрема, війна може перейти ще й на Азію.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що КНДР готує військовий контингент для участі у війні в Україні. Північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях України.