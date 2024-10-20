Война в Украине — Остин прокомментировал отправку войск КНДР в Россию

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Reuters

В Пентагоне прокомментировали информацию об отправке войск Северной Кореи в Россию для участия в войне против Украины. Там пока не могут подтвердить эти данные.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Неаполе в субботу, 19 октября.

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Во время пресс-конференции Остин заявил, что не может подтвердить информацию о том, что Северная Корея отправила свои войска в Россию для участия в войне против Украины.

"Я не могу подтвердить эти сообщения на данный момент. Это то, что мы продолжим исследовать", — сказал глава Пентагона.

Он добавил, что если это правда, то такой шаг вызвал бы серьезное беспокойство в Вашингтоне.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что спутник зафиксировал передвижение войск Северной Кореи в Россию. Речь идет об около 12 тысячах солдат.

Ранее мы писали, что, по словам главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отправка войск КНДР в Россию для участия в войне против Украины приведет к новой эскалации конфликта. В частности война может перейти еще и на Азию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что КНДР готовит военный контингент для участия в войне в Украине. Северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины.