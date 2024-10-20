Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У МЗС Франції заявили, що війська КНДР у Росії можуть перекинути війну на Азію arrow

У МЗС Франції заявили, що війська КНДР у Росії можуть перекинути війну на Азію

20 жовтня 2024 06:17
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Війська КНДР у Росії — глава МЗС Франції заявив, що є загроза переходу війни на Азію
Лідер КНДР Кім Чен Ин та солдати. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Відправка військ КНДР до Росії для участі у війні проти України призведе до нової ескалації конфлікту. Зокрема війна може перейти ще й на Азію.

Про це у суботу 19 жовтня заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро під час спільної прес-конференції з українським колегою Андрієм Сібігом у Києві.

Читайте також:

Що сказав дипломат

Під час заходу журналісти ставили чиновникам питання. Один із представників ЗМІ запитав, чи є у Франції реакція на звинувачення Сеула щодо відправлення військ із Північної Кореї до Росії для участі у війні проти України, на що Барро заявив, що вони ще вивчають це питання.

"Ми прислухаємося до наших українських партнерів у цьому питанні. І якщо це правда, то це рішення матиме серйозні наслідки, оскільки воно призведе до нової ескалації. Це створює ризик того, що війна пошириться на Азію", — сказав Барро.

Також дипломат додав, що залучення північнокорейських військовослужбовців свідчить про серйозні труднощі, з якими стикається Росія під час війни проти України.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив стурбованість, зазначивши, що цей розвиток подій несе значну загрозу для подальшого загострення російської агресії, її розширення та можливого виходу за поточні межі конфлікту.

Він наголосив, що мова йде не про найманців, а про регулярні підрозділи армії Північної Кореї, які мають намір вступити в бойові дії на боці Росії у війні проти України.

"Це нова реальність, і тому ми закликаємо наших партнерів жорстко відреагувати на цей факт і не допустити його", — наголосив український глава МЗС.

У цьому ж контексті він також висловив подяку Франції за реалізацію рішення про формування української бригади на її території та висловив сподівання, що ця ініціатива стане прикладом для інших партнерів України.

Сибіга наголосив, що Україна розраховує на підтримку Францією українського плану перемоги. Міністр зазначив, що успішне виконання цієї ініціативи стане найбільш переконливою відповіддю союзників на ескалацію війни з боку Росії, включаючи наміри залучити північнокорейські війська.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах Америки "дуже стурбовані" повідомленнями про відправлення північнокорейських солдатів до Росії. За словами представника Ради нацбезпеки США Шона Саветта, якщо інформація є правдивою — це означатиме небезпечний розвиток війни Росії проти України. І якщо Північна Корея приєднається до Росії, США планують провести консультації з союзниками і партнерами з приводу наслідків "такого драматичного кроку".

Раніше Центр стратегічних комунікацій та безпеки оприлюднив кадри екіпірування солдатів із КНДР у Росії.

Україна Північна Корея Франція війна в Україні КНДР Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Гарі Табах пояснив, чому перемога Трампа на виборах буде вигідною для України

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт у жовтні

Ексклюзив

06:39 Росіяни оновили ракети, якими обстрілюють Україну, — експерт із військових досліджень

06:33 Робота ТЦК в публічних місцях — які повістки вам можуть вручити

06:30 Цукровий діабет і не тільки — які ендокринні хвороби надають відстрочку

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

06:30 Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштують зернові у жовтні

06:17 У МЗС Франції заявили, що війська КНДР у Росії можуть перекинути війну на Азію

06:10 Податок на пенсію в Україні — які правила діють для пенсіонерів

06:03 Як буде українською "полднік" — два основні варіанти

06:01 Ощадбанк наклав арешт на успадковану квартиру — яким було рішення суду

06:40 Гарі Табах пояснив, чому перемога Трампа на виборах буде вигідною для України

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт у жовтні

Ексклюзив

06:39 Росіяни оновили ракети, якими обстрілюють Україну, — експерт із військових досліджень

06:33 Робота ТЦК в публічних місцях — які повістки вам можуть вручити

06:30 Цукровий діабет і не тільки — які ендокринні хвороби надають відстрочку

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

06:30 Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштують зернові у жовтні

06:17 У МЗС Франції заявили, що війська КНДР у Росії можуть перекинути війну на Азію

06:10 Податок на пенсію в Україні — які правила діють для пенсіонерів

06:03 Як буде українською "полднік" — два основні варіанти

06:01 Ощадбанк наклав арешт на успадковану квартиру — яким було рішення суду

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку