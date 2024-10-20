Війська КНДР у Росії — глава МЗС Франції заявив, що є загроза переходу війни на Азію

Лідер КНДР Кім Чен Ин та солдати. Фото: Reuters

Відправка військ КНДР до Росії для участі у війні проти України призведе до нової ескалації конфлікту. Зокрема війна може перейти ще й на Азію.

Про це у суботу 19 жовтня заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро під час спільної прес-конференції з українським колегою Андрієм Сібігом у Києві.

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Що сказав дипломат

Під час заходу журналісти ставили чиновникам питання. Один із представників ЗМІ запитав, чи є у Франції реакція на звинувачення Сеула щодо відправлення військ із Північної Кореї до Росії для участі у війні проти України, на що Барро заявив, що вони ще вивчають це питання.

"Ми прислухаємося до наших українських партнерів у цьому питанні. І якщо це правда, то це рішення матиме серйозні наслідки, оскільки воно призведе до нової ескалації. Це створює ризик того, що війна пошириться на Азію", — сказав Барро.

Також дипломат додав, що залучення північнокорейських військовослужбовців свідчить про серйозні труднощі, з якими стикається Росія під час війни проти України.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив стурбованість, зазначивши, що цей розвиток подій несе значну загрозу для подальшого загострення російської агресії, її розширення та можливого виходу за поточні межі конфлікту.

Він наголосив, що мова йде не про найманців, а про регулярні підрозділи армії Північної Кореї, які мають намір вступити в бойові дії на боці Росії у війні проти України.

"Це нова реальність, і тому ми закликаємо наших партнерів жорстко відреагувати на цей факт і не допустити його", — наголосив український глава МЗС.

У цьому ж контексті він також висловив подяку Франції за реалізацію рішення про формування української бригади на її території та висловив сподівання, що ця ініціатива стане прикладом для інших партнерів України.

Сибіга наголосив, що Україна розраховує на підтримку Францією українського плану перемоги. Міністр зазначив, що успішне виконання цієї ініціативи стане найбільш переконливою відповіддю союзників на ескалацію війни з боку Росії, включаючи наміри залучити північнокорейські війська.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах Америки "дуже стурбовані" повідомленнями про відправлення північнокорейських солдатів до Росії. За словами представника Ради нацбезпеки США Шона Саветта, якщо інформація є правдивою — це означатиме небезпечний розвиток війни Росії проти України. І якщо Північна Корея приєднається до Росії, США планують провести консультації з союзниками і партнерами з приводу наслідків "такого драматичного кроку".

Раніше Центр стратегічних комунікацій та безпеки оприлюднив кадри екіпірування солдатів із КНДР у Росії.