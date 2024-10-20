Войска КНДР в России — глава МИД Франции заявил, что есть угроза перехода войны на Азию

Лидер КНДР Ким Чен Ын и солдаты. Фото: Reuters

Отправка войск КНДР в Россию для участия в войне против Украины приведет к новой эскалации конфликта. В частности, война может перейти еще и на Азию.

Об этом в субботу, 19 октября, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

Читайте также:

Что сказал дипломат

В ходе мероприятия журналисты задавали чиновникам вопросы. Один из представителей СМИ спросил, есть ли во Франции реакция на обвинение Сеула по поводу отправки войск из Северной Кореи в Россию для участия в войне против Украины, на что Барро заявил, что они еще изучают этот вопрос.

"Мы прислушиваемся к нашим украинским партнерам в этом вопросе. И если это правда, то это решение будет иметь серьезные последствия, поскольку оно приведет к новой эскалации. Это создает риск того, что война распространится на Азию", — сказал Барро.

Также дипломат добавил, что привлечение северокорейских военнослужащих указывает на серьезные трудности, с которыми сталкивается Россия в ходе войны против Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил обеспокоенность, отметив, что данное развитие событий несет значительную угрозу для дальнейшего обострения российской агрессии, ее расширения и возможного выхода за текущие границы конфликта.

Он подчеркнул, что речь идет не о наемниках, а о регулярных подразделениях армии Северной Кореи, которые намерены вступить в боевые действия на стороне России в войне против Украины.

"Это новая реальность, и поэтому мы призываем наших партнеров жестко отреагировать на этот факт и не допустить его", — подчеркнул украинский глава МИД.

В этом же контексте он также выразил благодарность Франции за реализацию решения о формировании украинской бригады на ее территории и выразил надежду, что даннная инициатива послужит примером для других партнеров Украины.

Сибига подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Францией украинского плана победы. Министр отметил, что успешное выполнение этой инициативы станет наиболее убедительным ответом союзников на эскалацию войны со стороны России, включая намерения привлечь северокорейские войска.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки "очень озабочены" сообщениями об отправке северокорейских солдат в Россию. По словам представителя Совета нацбезопасности США Шона Саветта, если информация правдива — это будет означать опасное развитие войны России против Украины. И в случае, если Северная Корея присоединится к России, США планируют провести консультации с союзниками и партнерами по поводу последствий "такого драматического шага".

Ранее Центр стратегических коммуникаций и безопасности обнародовал кадры экипировки солдат из КНДР в России.