Прем’єр Британії відреагував на інформацію про залучення військ КНДР до війни

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: zimamagazine

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що Росія намагається залучити військовослужбовців Північної Кореї для підтримки своєї агресії проти України. За, його словами, якщо це справді так, то це не що інше, як прояв відчаю з боку Російської Федерації.

Про це британський прем’єр-міністр Кір Стармер повідомив з посиланням на пресконференцію в Берліні.

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Заява Стармера

Стармер зазначив, що "зазначав інформацію" про участь військ Північної Кореї на стороні Росії, однак не уточнив, чи є у британської сторони такі відомості.

"Якщо це правда, то, на мою думку, це свідчить про рівень відчаю… Для мене це видається радше актом відчаю, ніж будь-чим іншим", — заявив Стармер.

Прем’єр-міністр Великої Британії також зазначив, що існують дані, які свідчать про виснаження Росії. Зокрема, війна поглинає 40% її бюджету, а в минулому місяці було зафіксовано рекордний рівень щоденних втрат російських військ за весь період повномасштабного вторгнення.

Раніше ми писали, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інформацію про участь військових Північної Кореї у війні в Україні. Він зазначив, що наразі не може підтвердити їх участь.

Раніше очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що Північна Корея відправила 12 тисяч військових для підтримки РФ у війні проти України. Наразі вони проходять підготовку на території Росії і з'являться на фронті вже з 1 листопада.