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Премьер Британии отреагировал на информацию о привлечении войск КНДР к войне

19 октября 2024 00:08
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Премьер Британии отреагировал на информацию о привлечении войск КНДР к войне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: zimamagazine
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Россия пытается привлечь военнослужащих Северной Кореи для поддержки своей агрессии против Украины. По его словам, если это действительно так, то это не что иное, как проявление отчаяния со стороны Российской Федерации.

Об этом британский премьер-министр Кир Стармер сообщил со ссылкой на пресс-конференцию в Берлине.

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Стармер отметил, что "отмечал информацию" об участии войск Северной Кореи на стороне России, однако не уточнил, есть ли у британской стороны такие сведения.

"Если это правда, то, по моему мнению, это свидетельствует об уровне отчаяния… Для меня это кажется скорее актом отчаяния, чем чем-либо другим", — заявил Стармер.

Премьер-министр Великобритании также отметил, что существуют данные, свидетельствующие об истощении России. В частности, война поглощает 40% ее бюджета, а в прошлом месяце был зафиксирован рекордный уровень ежедневных потерь российских войск за весь период полномасштабного вторжения.

Ранее мы писали, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал информацию по участию военных Северной Кореи в войне в Украине. Он отметил, что пока не может подтвердить их участие.

Ранее глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея отправила 12 тысяч военных для поддержки РФ в войне против Украины. Пока они проходят подготовку на территории России и появятся на фронте уже с 1 ноября.

Украина Великобритания Северная Корея война в Украине КНДР

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