НАТО не може підтвердити участь солдатів КНДР у війні в Україні — Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інформацію про участь військових Північної Кореї у війні в Україні. Він зазначив, що наразі не може підтвердити їх участь.

Про це він сказав на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн — членів НАТО у Брюсселі у п'ятницю, 18 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Рютте зазначив, що ця позиція може змінитися, якщо з’являться нові дані.

"У будь-якому випадку, разом з Іраном та Китаєм вони все одно допомагають Росії у тій чи іншій мірі", — заявив генсек НАТО.

Раніше очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що Північна Корея відправила 12 тисяч військових для підтримки РФ у війні проти України. Наразі вони проходять підготовку на територію Росії і з'являться на фронті вже з 1 листопада.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея готує військовий контингент для участі у війні в Україні. Північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях України.