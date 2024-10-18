НАТО не может подтвердить участие солдат КНДР в войне в Украине — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал информацию об участии военных Северной Кореи в войне на Украине. Он отметил, что пока не может подтвердить их участие.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе в пятницу, 18 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Рютте указал, что эта позиция может измениться, если появятся новые данные.

"В любом случае, вместе с Ираном и Китаем они все равно помогают России в той или иной степени", — заявил генсек НАТО.

Ранее глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея отправила 12 тысяч военных для поддержки РФ в войне против Украины. Они проходят подготовку на территорию России и появятся на фронте уже с 1 ноября.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея готовит военный контингент для участия в войне в Украине. Северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины.