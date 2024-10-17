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Зеленський заявив про підготовку КНДР до участі у війні в Україні

17 жовтня 2024 15:23
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Офіцери КНДР тренують російських солдатів на ТОТ України — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Північна Корея готує військовий контингент для участі у війні в Україні. Північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях України.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради у четвер, 17 жовтня.

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Зеленський заявив про те, що згідно з даними розвідки, північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованих територіях України та тренують російських солдатів.

"Точна кількість офіцерів поки невідома, але Росія розраховує на підсилення з боку КНДР через проблеми з мобілізацією", — зазначив глава держави.

Президент додав, що Росія втрачає багато військових на полі бою.

"Він (Путін. — Ред.) знає, що настрій у суспільстві проти мобілізації, та шукає зовнішньої підтримки", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що обговорював це питання зі США та іншими партнерами, але поки не надав деталей.

Нагадаємо, під час пресконференції президент України заявив, якщо партнери не підтримають План перемоги України, то це стане привілеєм для Росії та великою помилкою.

Також ми писали, що під час засідання Європейської ради у Брюсселі Зеленський зазначив, що Україна може втримати позиції на фронті та перенести війну на територію Росії. Для цього потрібно більше західної зброї.

війна в Україні КНДР Володимир Зеленський Росія російські військові окупація

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