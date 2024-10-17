Війна в Україні — Зеленський назвав наслідки відхилення партнерами Плану перемоги

Президент України Володимир Зеленський разом із членами Європейської ради у Брюсселі 18 жовтня 2024 року. Фото: ОП

На засіданні Європейської ради 18 партнерів прокоментували План перемоги України. Відсутність підтримки з боку лідерів стане помилкою і привілеєм для Росії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради у четвер, 17 жовтня.

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Зеленський заявив, що якщо партнери не підтримають План перемоги України, то це стане привілеєм для Росії та великою помилкою.

"Якщо не дадуть, нам буде дуже складно. Це буде привілей від світу до Росії. Слабкість України — це сила для Росії. І я думаю, це буде великою помилкою", — зазначив президент.

Глава держави наголосив на тому, що у його плані є зброя, запрошення до НАТО та економічне посилення, яке дасть визначеність, що в Україні будуть інвестиції та що її ресурси будуть захищені і не діставатимуться Росії або її союзникам.

"Ми можемо говорити, що запрошення до НАТО, а також пакет стримування, пакет далекобійної зброї – ми можемо все це мати превентивно. Це ще не членство у НАТО, це запрошення. Але це ознака, що ми там будемо, що Україна не наодинці", — підкреслив Зеленський.

Він додав, що на засіданні Євроради 18 партнерів коментували План перемоги України.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Брюсселя, де виступив на спеціальному засіданні Європейської ради та презентував План перемоги України.

Глава держави вперше оприлюднив інформацію про те, що План перемоги містить не лише відкриті, але й засекречені пункти.

Під час засідання президент України зазначив, що Україна може втримати позиції на фронті та перенести війну на територію Росії. Для цього потрібно більше західної зброї.

Він також наголосив на тому, що Україну чекає складна та небезпечна зима. Тому українці гостро потребують нових систем протиповітряної оборони.