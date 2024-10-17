Заморожені активи Росії — Зеленський просить ЄС якнайшвидше виділити гроші

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБУ-Україна

Україна потребує якнайшвидшого виділення 35 мільярдів євро від заморожених російських активів. Росія має заплатити за завдані збитки.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейського Союзу у четвер, 17 вересня.

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Зеленський підкреслив, що політичне рішення виділити 35 мільярдів євро з заморожених російських активів, є надзвичайно важливим.

Він наголосив на необхідності швидкої реалізації цього рішення, адже Росія повинна заплатити за завдані збитки. Президент також зазначив, що разом з партнерами Україні потрібно працювати над наближенням миру.

"Ваше політичне рішення виділити 35 мільярдів євро Україні у межах резолюції G7 стосовно 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів — є надзвичайно важливим і його потрібно реалізувати якнайшвидше. Росія має заплатити за завдані збитки. Разом ми маємо наблизити мир", — сказав Зеленський.

Також глава держави на спеціальному засіданні Європейської ради презентував План перемоги України. Президент наголосив, що цей документ є мостом до проведення успішного другого Саміту миру.

Крім того, під час свого виступу Зеленський зазначив, що Україна може втримати позиції на фронті та перенести війну на територію Росії. Для цього потрібно більше західної зброї.