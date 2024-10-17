Замороженные активы России — Зеленский просит ЕС как можно быстрее выделить деньги

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБУ-Украина

Украина нуждается в скорейшем выделении 35 миллиардов евро от замороженных российских активов. Россия должна заплатить за нанесенный ущерб.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского Союза в четверг, 17 сентября.

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Зеленский подчеркнул, что политическое решение выделить 35 миллиардов евро из замороженных российских активов, чрезвычайно важно.

Он отметил необходимость быстрой реализации этого решения, ведь Россия должна заплатить за нанесенный ущерб. Президент также отметил, что вместе с партнерами Украине следует работать над приближением мира.

"Ваше политическое решение выделить 35 миллиардов евро Украине в рамках резолюции G7 касаемо 50 миллиардов долларов от замороженных российских активов — чрезвычайно важно и его нужно реализовать как можно быстрее. Россия должна заплатить за нанесенный ущерб. Вместе мы должны приблизить мир", — сказал Зеленский.

Также глава государства на специальном заседании Европейского совета презентовал План победы Украины. Президент подчеркнул, что этот документ является мостом для проведения успешного второго Саммита мира.

Кроме того, во время выступления Зеленский отметил, что Украина может удержать позиции на фронте и перенести войну на территорию России. Для этого требуется больше западного оружия.