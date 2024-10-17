Війна в Україні — Зеленський у Брюсселі повідомив чого потребує країна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Цьогорічна зима буде складною та небезпечною для українців. Україні необхідно отримати нові системи протиповітряної оборони.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час прибуття до Європейської Ради.

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Після прибуття на засідання Європейської Ради у Брюсселі Президент заявив, що на українців цьогоріч чекає "небезпечна" зима.

"Зима близько. Для нас вони завжди складні, а ця ще і небезпечна", — заявив глава держави.

Він додав, що Україні вкрай необхідно отримати системи ППО.

"Ми повинні підготувати своє домашнє завдання. Але нам гостро необхідно отримати системи протиповітряної оборони. Я не можу зараз розкрити більше деталей. Ось чому я тут", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, під час спеціального засідання Євроради Зеленський презентував План перемоги України. Захід відбувся на рівні лідерів країн.

Ми повідомляли, що перед поїздкою до Брюсселю Президент України наголосив на важливості посилення підтримки України для справедливого завершення війни.