Зеленський провів енергетичну Ставку

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача. Тема — комплексна підготовка до зими. Зеленський заслухав доповіді всіх, хто задіяний у процесі відновлення та захисту енергетичної системи України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у вівторок, 15 жовтня.

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Як повідомив Президент України, на черговій Ставці Верховного Головнокомандувача він заслухав доповіді всіх, хто задіяний у процесі комплексної підготовки України до зими: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій.

"Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах", — розповів Зеленський.

Як розказав президент, МВС представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень. Також триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ДТЕК заявили про стовідсоткову готовність енергетичної системи України до зими. У ремонти та відновлення ТЕС було інвестовано 2,3 млрд гривень,

6 млрд гривень інвестовано у видобуток вугілля.

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