Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський повідомив, як цієї зими захищатимуть енергетичні об'єкти arrow

Зеленський повідомив, як цієї зими захищатимуть енергетичні об'єкти

15 жовтня 2024 17:23
Галина Шподарева - редактор
Зеленський провів енергетичну Ставку
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Галина Шподарева - редактор

Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача. Тема — комплексна підготовка до зими. Зеленський заслухав доповіді всіх, хто задіяний у процесі відновлення та захисту енергетичної системи України. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у вівторок, 15 жовтня.

Читайте також:

Енергетична Ставка 

Як повідомив Президент України, на черговій Ставці Верховного Головнокомандувача він заслухав доповіді всіх, хто задіяний у процесі комплексної підготовки України до зими: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій. 

"Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах", — розповів Зеленський. 

Як розказав президент, МВС представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень. Також триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок.

Допис Володимира Зеленського
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ДТЕК заявили про стовідсоткову готовність енергетичної системи України до зими. У ремонти та відновлення ТЕС було інвестовано 2,3 млрд гривень,
6 млрд гривень інвестовано у видобуток вугілля.

Раніше Новини.LIVE писали, як перші заморозки можуть вплинути на електропостачання. Як заявляв заступник міністра енергетики Микола Колісник, найбільше на енергосистему України впливають тривалі зниження температур.

Володимир Зеленський зима Укренерго Ставка верховного головнокомандувача енергетика Повітряні Сили ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:41 Після лікування солдата не пускають на ВЛК — що робити

18:40 Трамп зробив чергову дивну заяву щодо України — що сказав цього разу

18:33 Українські десантники штурмували позиції росіян на Курщині — ефектне відео

Text

18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

18:10 Нацрада закликала ЗМІ "коректно" висвітлювати мобілізацію — що це означає

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

18:02 Необхідно бити у відповідь — голова Одеської ОВА про атаки на інфраструктуру

Text

17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

17:47 Аеророзвідники вдарили по артилерії на Харківщині — відео

17:40 Українські вчені повідомили про повернення пінгвінів на острів Галіндез — фото

17:33 Федоров анонсував рекрутинг операторів БпЛА через Дію — які переваги

18:41 Після лікування солдата не пускають на ВЛК — що робити

18:40 Трамп зробив чергову дивну заяву щодо України — що сказав цього разу

18:33 Українські десантники штурмували позиції росіян на Курщині — ефектне відео

18:10 Нацрада закликала ЗМІ "коректно" висвітлювати мобілізацію — що це означає

18:02 Необхідно бити у відповідь — голова Одеської ОВА про атаки на інфраструктуру

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

17:47 Аеророзвідники вдарили по артилерії на Харківщині — відео

17:40 Українські вчені повідомили про повернення пінгвінів на острів Галіндез — фото

17:33 Федоров анонсував рекрутинг операторів БпЛА через Дію — які переваги

17:30 Виїзд учителів за кордон — чи мають вони таке право з відстрочкою

17:23 Зеленський повідомив, як цієї зими захищатимуть енергетичні об'єкти

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

Text

18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

Text

17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

Text

15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

Text

13:00 Рейди ТЦК по всій країні та участь КНДР у війні — ефір День.LIVE

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник