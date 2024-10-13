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У Міненерго пояснили, як перші заморозки вплинуть на відключення світла

13 жовтня 2024 21:54
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Відключення світла під час морозів — у Міненерго прояснили ситуацію
Ремонт енергосистеми України. Фото: ДТЕК
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

На енергосистему України найбільше впливають тривалі зниження температур, оскільки це викликає значне збільшення споживання, що може позначитися на її роботі. Вже виконано всі необхідні заходи для підготовки до зимового періоду.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в етері телемарафону "Єдині новини".

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Як перші заморозки вплинуть на відключення світла

Колісник зазначив, що на сьогодні українська енергосистема функціонує стабільно, і очікувані заморозки будуть короткочасними, тому відключень не передбачається.

"На енергосистему впливають саме затяжні зменшення температур, оскільки це призводить до системного збільшення споживання, що, власне, впливає на роботу енергосистеми, — сказав він.

Заступник міністра додав, що вже виконано всі необхідні заходи для підготовки до зимового періоду. Це стосується і заходів з підготовки функціонування об'єктів атомної генерації.

"Уже дев'ять блоків наразі працюють, що додає нам потужності й можливості покривати збільшений попит", — підкреслив посадовець.

Колісник також нагадав, що рішення про початок опалювального сезону приймають місцеві органи влади, коли середня температура протягом трьох днів падає нижче +8 °С.

Раніше у Міненерго повідомляли, що українці цієї зими будуть повністю забезпечені електроенергією, попри розрахунки ООН, які були песимістичними. Проте все буде добре за умови, що стан інфраструктури не зміниться через атаки російських окупантів. 

Також ми писали, що після завершення війни Україні знадобиться будувати нові енергетичні потужності. Вони будуть створюватися децентралізовано з використанням сучасних технологій.

Міненерго сфера енергетики енергетика відключення світла заморозки

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