Отключение света во время морозов — в Минэнерго прояснили ситуацию

Ремонт энергосистемы Украины. Фото: ДТЭК

На энергосистему Украины больше всего влияют длительные понижения температур, поскольку это вызывает значительное увеличение потребления, что может сказаться на ее работе. Уже выполнены все необходимые мероприятия по подготовке к зимнему периоду.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Колесник отметил, что на сегодняшний день украинская энергосистема функционирует стабильно, и ожидаемые заморозки будут кратковременными, поэтому отключений не предусматривается.

"На энергосистему влияют именно затяжные уменьшения температур, поскольку это приводит к системному увеличению потребления, что, собственно, влияет на работу энергосистемы", — сказал он.

Замминистра добавил, что уже выполнены все необходимые мероприятия по подготовке к зимнему периоду. Это касается и мер по подготовке функционирования объектов атомной генерации.

"Уже девять блоков сейчас работают, что придает нам мощности и возможности покрывать увеличенный спрос", — подчеркнул чиновник.

Колесник также напомнил, что решение о начале отопительного сезона принимают местные органы власти, когда средняя температура в течение трех дней падает ниже +8 °С.

Ранее в Минэнерго сообщали, что украинцы этой зимой будут полностью обеспечены электроэнергией, несмотря на пессимистические расчеты ООН. Однако все будет хорошо при условии, что состояние инфраструктуры не изменится из-за атак российских оккупантов.

Также мы писали, что по завершению войны Украине понадобится строить новые энергетические мощности. Они будут создаваться децентрализованно с использованием современных технологий.