Отключение света во время морозов — в Минэнерго прояснили ситуацию

В Минэнерго объяснили, как первые заморозки повлияют на отключение света
На энергосистему Украины больше всего влияют длительные понижения температур, поскольку это вызывает значительное увеличение потребления, что может сказаться на ее работе. Уже выполнены все необходимые мероприятия по подготовке к зимнему периоду.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона "Єдині новини".
Как первые заморозки повлияют на отключение света
Колесник отметил, что на сегодняшний день украинская энергосистема функционирует стабильно, и ожидаемые заморозки будут кратковременными, поэтому отключений не предусматривается.
"На энергосистему влияют именно затяжные уменьшения температур, поскольку это приводит к системному увеличению потребления, что, собственно, влияет на работу энергосистемы", — сказал он.
Замминистра добавил, что уже выполнены все необходимые мероприятия по подготовке к зимнему периоду. Это касается и мер по подготовке функционирования объектов атомной генерации.
"Уже девять блоков сейчас работают, что придает нам мощности и возможности покрывать увеличенный спрос", — подчеркнул чиновник.
Колесник также напомнил, что решение о начале отопительного сезона принимают местные органы власти, когда средняя температура в течение трех дней падает ниже +8 °С.
Ранее в Минэнерго сообщали, что украинцы этой зимой будут полностью обеспечены электроэнергией, несмотря на пессимистические расчеты ООН. Однако все будет хорошо при условии, что состояние инфраструктуры не изменится из-за атак российских оккупантов.
Также мы писали, что по завершению войны Украине понадобится строить новые энергетические мощности. Они будут создаваться децентрализованно с использованием современных технологий.
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