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Якою має бути енергосистема після війни — пояснення експерта

1 жовтня 2024 16:17
Карина Приходько - Редактор
Відключення світла в Україні — якою має бути енергосистема після війни
Енергетики працюють на енергооб'єктах. Ілюстративне фото: ДТЕК
Карина Приходько - Редактор

Після закінчення війни Україні однозначно доведеться будувати нові потужності для енергосистеми. Вони будуть будуватися в децентралізований спосіб з використанням сучасних технологій. 

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главред

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Якою має бути енергосистема після війни

Харченко пояснив, що після війни в Україні будуть будуватися нові потужності. Це буде відбуватися  в децентралізований спосіб, і на них будуть використовувати газоспалюючі технології різних типів – газотурбінні, газопоршневі установки з відповідною потужністю умовно від 1 мегавата до 80.

"Щоб закрити споживання, таких установок мають бути сотні. Вони, як потужний фактор включення керованої маневруючої технології, дадуть змогу додавати до системи сонячні, вітрові електростанції у великій кількості для того, щоб знижувати ціну на електрику", — додав експерт. 

Вже на наступних етапах, за його словами, будуть розвиватися біогазові технології, які потребують більшого часу для впровадження. Він переконаний, що біогаз та біомаса для України цілком логічне і правильне рішення, але такі технології потребують 5-7 років на запуск кожної енергостанції.

"Відповідно, вони будуть будуватися як друга хвиля, і тоді мова піде про додаткові атомні реактори. Але не про химерні проєкти 3 чи 4 енергоблоків Хмельницької АЕС, а про реальні проєкти будівництва нових атомних потужностей, причому мова про них піде вже в горизонті 10-12 років", — зазначив Харченко. 

Також він зауважив, що для України буде абсолютно природним відновити свою спроможність до експорту електроенергії до Європи. 

Нагадаємо, Олександр Харченко також розповів, що буде в Україні зі світлом, якщо окупанти завдадуть масованого удару по українських АЕС. 

Раніше про підготовку Росії до ударів по трьох АЕС України повідомляв Президент України Володимир Зеленський. 

електроенергія Україна будівництво енергосистема війна в Україні

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