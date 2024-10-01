Відключення світла в Україні — якою має бути енергосистема після війни

Енергетики працюють на енергооб'єктах. Ілюстративне фото: ДТЕК

Після закінчення війни Україні однозначно доведеться будувати нові потужності для енергосистеми. Вони будуть будуватися в децентралізований спосіб з використанням сучасних технологій.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главред.

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Харченко пояснив, що після війни в Україні будуть будуватися нові потужності. Це буде відбуватися в децентралізований спосіб, і на них будуть використовувати газоспалюючі технології різних типів – газотурбінні, газопоршневі установки з відповідною потужністю умовно від 1 мегавата до 80.

"Щоб закрити споживання, таких установок мають бути сотні. Вони, як потужний фактор включення керованої маневруючої технології, дадуть змогу додавати до системи сонячні, вітрові електростанції у великій кількості для того, щоб знижувати ціну на електрику", — додав експерт.

Вже на наступних етапах, за його словами, будуть розвиватися біогазові технології, які потребують більшого часу для впровадження. Він переконаний, що біогаз та біомаса для України цілком логічне і правильне рішення, але такі технології потребують 5-7 років на запуск кожної енергостанції.

"Відповідно, вони будуть будуватися як друга хвиля, і тоді мова піде про додаткові атомні реактори. Але не про химерні проєкти 3 чи 4 енергоблоків Хмельницької АЕС, а про реальні проєкти будівництва нових атомних потужностей, причому мова про них піде вже в горизонті 10-12 років", — зазначив Харченко.

Також він зауважив, що для України буде абсолютно природним відновити свою спроможність до експорту електроенергії до Європи.

Нагадаємо, Олександр Харченко також розповів, що буде в Україні зі світлом, якщо окупанти завдадуть масованого удару по українських АЕС.

Раніше про підготовку Росії до ударів по трьох АЕС України повідомляв Президент України Володимир Зеленський.