Удари по АЕС — що буде зі світлом в Україні, якщо РФ здійснить масово атаку

Енергетики ремонтують електромережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

Якщо Росія здійснить масований удар по українських атомних електростанціях, то буде національна каскадна аварія. У таких випадках близько 3-4 дні знадобиться, щоб подати Україні електроенергію.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главред.

Читайте також:

Що буде зі світлом в Україні, якщо РФ вдарить по АЕС

Харченко окреслив сценарій, якщо Росія завдасть масованого удару по українських АЕС. За його словами, якщо нам виб'ють будь-яку атомну електростанцію з роботи, це означатиме, що буде національна каскадна аварія (так званий блекаут). Після цього пройде близько 3-4 дні, щоб подати електроенергію в Україні.

"Причому за добу вдасться подати електроенергію в режимі 1-2 години електрики, а днів за 4-5 буде йти мова про відновлення, наприклад, на 4-6 годин. Це буде дуже серйозно, дуже боляче і абсолютно точно, що без атомної генерації зараз система працювати не може", — пояснив експерт.

Крім того, він сказав, що наразі немає публічних згадок про те, що Енергоатом з подачі Міністерства енергетики будував будь-які захисні споруди цього року. А якщо якесь будівництво триває, то воно займе щонайменше 7-8 місяців.

Нагадаємо, під час виступу в ООН 25 вересня Зеленський заявив, що Росія отримує супутникові знімки українських АЕС від інших країн та збирає інформацію про них. Лідер України попередив ООН про загрозу ядерного інциденту у разі атаки Росії на українські АЕС.

Крім того, 24 вересня глава держави повідомив, що Росія хоче атакувати три українські атомні електростанції.