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Можлива атака РФ на українські АЕС — Зеленський в ООН зробив гучну заяву

25 вересня 2024 18:07
Галина Шподарева - редактор
Зеленський попередив ООН про загрозу ядерного інциденту
Володимир Зеленський на 79-й сесії Генасамблеї ООН. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія отримує супутникові знімки українських атомних електростанцій від інших країн та збирає інформацію про них. Лідер України попередив ООН про загрозу ядерного інциденту у разі атаки Росії на українські АЕС.

Про це Володимир Зеленський сказав, виступаючи на 79-й сесії Генасамблеї ООН у середу, 25 вересня, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Підготовки Росії до ударів по АЕС

Президент України заявив в ООН про підготовку Росією ударів по українських атомних електростанціях, посилаючись на новий звіт української розвідки. Володимир Зеленський наголосив, що це може призвести до нової ядерної катастрофи в Європі. 

"Схоже, Путін планує нові атаки на наші АЕС та пов'язану з ними інфраструктуру, щоб від'єднати їх від загальної енергосистеми. До речі, за допомогою супутників інших країн Росія отримує інформацію та детальні зображення наших атомних електростанцій", — сказав Зеленський.

Як сказав під час виступу в ООН український лідер, різні країни відчують на собі руйнівні наслідки, якщо Росія влаштує ядерну катастрофу на одній з АЕС України, адже "радіація не поважає державних кордонів".

Виступ Володимира Зеленського в ООН 25 вересня. Фото: Новини.LIVE
Виступ Володимира Зеленського в ООН. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Нагадаємо, 24 вересня Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН. Він заявив, що Росія хоче атакувати три українські атомні електростанції.

Як писали Новини.LIVE, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія залучає китайські супутники для зйомки українських ядерних об'єктів. Він не виключає, що це робиться в рамках підготовки до можливих ударів по них.

Володимир Зеленський розвідка ООН АЕС Атомна електростанція війна в Україні

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