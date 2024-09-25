Зеленский предупредил ООН об угрозе ядерного инцидента

Владимир Зеленский на 79-й сессии Генассамблеи ООН. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получает спутниковые снимки украинских атомных электростанций от других стран и собирает информацию о них. Лидер Украины предупредил ООН об угрозе ядерного инцидента в случае атаки России на украинские АЭС.

Об этом Владимир Зеленский сказал, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН в среду, 25 сентября, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Подготовка России к ударам по АЭС

Президент Украины заявил в ООН о подготовке Россией ударов по украинским атомным электростанциям, ссылаясь на новый отчет украинской разведки. Владимир Зеленский подчеркнул, что это может привести к новой ядерной катастрофе в Европе.

"Похоже, Путин планирует новые атаки на наши АЭС и связанную с ними инфраструктуру, чтобы отсоединить их от общей энергосистемы. Кстати, с помощью спутников других стран Россия получает информацию и детальные изображения наших атомных электростанций", — сказал Зеленский.

Как сказал во время выступления в ООН украинский лидер, разные страны ощутят на себе разрушительные последствия, если Россия устроит ядерную катастрофу на одной из АЭС Украины, ведь "радиация не уважает государственных границ".

Выступление Владимира Зеленского в ООН. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Напомним, 24 сентября Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что Россия хочет атаковать три украинские атомные электростанции.

Как писали Новини.LIVE, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия привлекает китайские спутники для съемки украинских ядерных объектов. Он не исключает, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.