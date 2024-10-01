Удары по АЭС — что будет со светом в Украине, если РФ осуществит массовую атаку

Энергетики ремонтируют электросети. Иллюстративное фото: ДТЭК

Если Россия нанесет массированный удар по украинским атомным электростанциям, то будет национальная каскадная авария. В таких случаях около 3-4 дней займет, чтобы подать Украине электроэнергию.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

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Харченко очертил сценарий, если Россия нанесет массированный удар по украинским АЭС. По его словам, если нам выбьют любую атомную электростанцию с работы, это будет означать, что будет национальная каскадная авария (так называемый блекаут). После этого пройдет около 3-4 дней, чтобы подать электроэнергию в Украину.

"Причем за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества, а дней через 4-5 будет идти речь о восстановлении, например, на 4-6 часов. Это будет очень серьезно, очень больно и абсолютно точно, что без атомной генерации сейчас система работать не может", — объяснил эксперт.

Кроме того, он сказал, что пока нет публичных упоминаний о том, что Энергоатом с подачи Министерства энергетики строил какие-либо защитные сооружения в этом году. А если какое-то строительство продолжается, то оно займет не менее 7-8 месяцев.

Напомним, во время выступления в ООН 25 сентября Зеленский заявил, что Россия получает спутниковые снимки украинских АЭС от других стран и собирает информацию о них. Лидер Украины предупредил ООН об угрозе ядерного инцидента в случае атаки России на украинские АЭС.

Кроме того, 24 сентября глава государства сообщил, что Россия хочет атаковать три украинских атомных электростанции.