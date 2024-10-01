Отключение света в Украине — какой должна быть энергосистема после войны

Энергетики работают на энергообъектах. Иллюстративное фото: ДТЭК

После окончания войны Украине однозначно придется строить новые мощности для энергосистемы. Они будут строиться децентрализованным способом с использованием современных технологий.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

Читайте также:

Какой должна быть энергосистема после войны

Харченко объяснил, что после войны в Украине будут строиться новые мощности. Это будет происходить децентрализованным способом, и на них будут использовать газосжигающие технологии разных типов — газотурбинные, газопоршневые установки с соответствующей мощностью условно от 1 мегаватта до 80.

"Чтобы закрыть потребление, таких установок должны быть сотни. Они как мощный фактор включения управляемой маневрирующей технологии позволят добавлять в систему солнечные, ветровые электростанции в большом количестве для того, чтобы снижать цену на электричество", — добавил эксперт.

Уже на следующих этапах, по его словам, будут развиваться биогазовые технологии, требующие большего времени для внедрения. Он убежден, что биогаз и биомасса для Украины вполне логично и правильно, но такие технологии требуют 5-7 лет на запуск каждой энергостанции.

"Соответственно, они будут строиться как вторая волна, и тогда речь пойдет о дополнительных атомных реакторах. Но не о причудливых проектах 3 или 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС, а о реальных проектах строительства новых атомных мощностей, причем речь о них пойдет уже в горизонте 10-12 лет", — отметил Харченко.

Также он отметил, что для Украины будет абсолютно естественно восстановить свою способность к экспорту электроэнергии в Европу.

Напомним, Александр Харченко также рассказал, что будет в Украине со светом, если оккупанты нанесут массированный удар по украинским АЭС.

Ранее о подготовке России к ударам по трем АЭС Украины сообщал Президент Украины Владимир Зеленский.